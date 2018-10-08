Geçtiğimiz haftalarda herhangi bir duyuru yapmadan Türkiye şubesini açan Amazon, şimdi de yeni bir iş fırsatıyla karşımızda.

Amazon geçtiğimiz ay Türkiye'ye resmi olarak hizmet vermeye başlamış fakat ürün çeşitliliğindeki kısıtlama ve müşteri memnuniyetindeki problemler nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Şirket şimdi de yeni bir kariyer fırsatı ile karşımıza çıktı.

Özellikle ABD'de çok sık kullanılan bazı Amazon servisleri, Türkiye'de kullanılabilir durumda değil. Bu servislerin başını ise yapay zeka destekli bir akıllı asistan olan Amazon Alexa çekiyor. Biz ülkemizde bu servisin bulunmadığına üzülürken, Amazon bu konu hakkındaki bir iş ilanını amazon.jobs adresinden paylaştı.

İlanın söylediğine göre Alexa üzerinde çalışacak bir yazılımcı arayan Amazon Türkiye, İstanbul'un herhangi bir yerinde yaşayan adayları değerlendirmeye alacak. Yazılımcı, makine öğrenmesi uzmanları ile birlikte çalışacak ve Alexa Entertainment için mühendislik çözümleri sunacak.

Bu ilan sayesinde, Amazon'un servislerini -ve özellikle Alexa'yı- ülkemizde kullanıma sunmaya çalıştığını anlıyoruz. Diğer servisler arasında Amazon Echo, Amazon Echo Show ve Amazon Fire TV gibi çözümler yer alıyor.

Amazon Türkiye'nin iş ilanına bu linkten ulaşabilirsiniz.