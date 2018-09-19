Amazon'dan 1000 TL Altında Satılan 10 Android Telefon

Ülkemizde faaliyet gösteren e-ticaret sitelerine ciddi bir rakip çıktı. Amazon, uzun bir süredir temellerini attığı Türkiye’deki faaliyetlerine resmen başladı. Amazon.com.tr alan adıyla ulaşabileceğiniz Amazon Türkiye’de, açılışa özel pek çok avantajlı ürünü bulabiliyorsunuz.
Artan dolar kurunun da etkisiyle elektronik ürünlerin fiyatlarındaki yükseliş, yakın zamana kadar akıllı telefon gibi alışverişlerinizi engellemiş olabilir. Amazon’da ise her cebe uygun elektronik ürün bulmak, bu ürünlere Türkiye’nin farklı köşelerinde satış yapan yerli işletmelerden ulaşmak mümkün.
Bugün Amazon’un açılmasıyla beraber listelenen, 1000 TL altında fiyata sahip en iyi 10 Android telefona yakından bakıyoruz. Hazırsanız ucuzdan pahalıya doğru sıralayarak başlayalım:
10. ZTE A506
- 5.2 inç HD IPS LCD ekran (720x1280 piksel)
- Qualcomm Snapdragon 210 işlemci yongası, 1.3GHz ARM Cortex-A53 Quad-Core CPU
- 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza (microSD kart desteği)
- 8 MP arka, 5 MP ön kamera
- 720p video kaydı
- 2530 mAh batarya
- Çift SIM kart (nano + nano)
- Android 6.0 Marshmallow
- LTE Cat 4 (4G desteği)
9. Alcatel U5 HD Premium
- 5 inç HD IPS LCD ekran (720 x 1280 piksel)
- Mediatek MT6737 işlemci yongası
- ARM Cortex-A53 1.1 GHz sekiz çekirdekli işlemci, Mali-T720MP2 GPU
- 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama (microSD kart desteği)
- 13 MP arka kamera (1080p - 30fps video kaydı)
- 8 MP ön kamera
- 2200 mAh batarya
- Çift SIM kart (nano + nano)
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, A-GPS, FM Radyo, microUSB 2.0
- Boyutlar ve ağırlık: 141.8 x 71.4 x 9 mm, 129 gram
8. NOKIA 3
- 5 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde ekran
- 4 çekirdekli MediaTek MT6737 işlemci ve Mali-T720 Mp2 grafik işlemcisi
- 2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza
- 8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
- Android 7.0 Nougat
- Boyutlar: 143.4 x 71.4 x 8.48 mm
- 2650 mAh batarya
- Gümüş beyaz, mat siyah ve mavi renk alternatifleri
7. Samsung Galaxy Grand Prime Plus
- 5.0 inç, 960 x 540 Piksel TFT LCD ekran
- MSM 8916 1.4 Ghz hızında 4 çekirdek işlemci
- 1.5 GB RAM, 8 GB dahili hafıza (microSD kart desteği)
- 8 MP arka, 5 MP ön kamera
- Android 6.0 Marshmallow
- Boyutlar: 144.8 x 72.1 x 8.9 mm, Ağırlık: 179 gram
- 2600 mAh batarya
- LTE Cat 4, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, micro-USB girişi
Güncelleme: İlgili Samsung Galaxy Grand Prime Plus ilanı, haberi yayınladıktan sonra 1099 TL'ye yükseldi. Bu nedenle, diğer ilanların da fiyat değişimleri yaşayabileceğini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.
6. LG K9
- 5 inç HD çözünürlüklü (1280 x 720 piksel) IPS ekran, 2.5D kavisli cam
- 1,3 GHz Dört Çekirdekli Snapdragon 210 işlemci
- 2GB RAM, 16GB dahili depolama, (microSD kart desteği)
- 8MP arka kamera, 5MP ön kamera
- Android 7.1.2 (Nougat)
- 2.500 mAh pil
- Çift SIM kart
- Boyutlar: 146,3 x 73,2 x 8,2 mm; Ağırlık: 152g
- 5mm kulaklık girişi, FM Radyo
- Parmak izi sensörü
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, FM Radyo
5. Nokia 5
- 5.2 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde IPS ekran
- Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi
- 2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza
- Android 7.1 Nougat
- 13/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
- Boyut: 149.7 x 72.5 x 8.05 mm
- 3000mAh büyüklüğünde batarya
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS
4. Tp-Link Neffos X1
- 5.0 inç HD LCD ekran (720 × 1280 piksel)
- MediaTek MT6755 sekiz çekirdekli 1.8 GHz işlemci, Mali-T860 GPU
- 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza (Maks. 128GB micro SD kart desteği)
- 13 MP arka, 5 MP ön kamera
- Android 7.0 Nougat
- Çift SIM kart desteği
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS,
- Boyutlar: 71 × 142 × 7.95 mm, Ağırlık: 135 gram
3. Samsung Galaxy J7 Prime
- 5.5 inç FHD TFT LCD ekran (1080 x 1920 piksel), Gorilla Glass 4
- Exynos 7870 1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemci, Mali-T830MP2 GPU
- 3GB RAM, 16 GB dahili depolama, 256 GB’a kadar microSD kart desteği.
- 13 MP arka, 8 MP ön Kamera
- 3300mAh batarya
- Android 7.0 Nougat
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS
- Boyutlar: 151.7 x 75.0 x 8.0 mmi Ağırlık: 167 gram
2. Lenovo Moto E4
- 5.0 inç, HD IPS LCD ekran (720x1280 piksel)
- MediaTek MT6737 yonga, 1.3 GHz 4 çekirdekli ARM Cortex-A53, Mali-T720 MP2 GPU
- 2 GB RAM, 16 GB hafıza (microSD kart desteği)
- 8 MP arka, 5 MP ön kamera
- 2800 mAh batarya
- Android 7.1.1 (Nougat)
- LTE Cat 4, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS
- Boyutlar: 144.7 x 72.3 mm x 9.3 mm, Ağırlık: 151 gram
- 5.5 inç, Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunan HD çözünürlükte ekran
- 4 çekirdekli MediaTek MT6735 işlemci
- 4’lü LED flaş destekli, 13 MP çözünürlüğünde, hızlı otomatik odaklama ve HDR özelliğine sahip arka kamera
- HDR özelliğine sahip 5 MP çözünürlüğünde ön kamera
- 5000mAh büyüklüğünde batarya
- 3 GB RAM ve 64 GB’a kadar artırılabilir 32 GB dahili hafıza
- Android Nougat 7.0 işletim sistemi
- Boyut: 152 x 77,6 x 8,7 mm, ağırlık 182 gram