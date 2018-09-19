Amazon'dan 1000 TL Altında Satılan 10 Android Telefon

ABD’nin küresel perakende devi Amazon, artık resmen Türkiye’de. İnternetten alışveriş dünyasının temellerini sarsan Amazon’un Türkiye mağazasında satılan 1000 TL altındaki en iyi 10 Android telefonu sizin için derledik.

Ülkemizde faaliyet gösteren e-ticaret sitelerine ciddi bir rakip çıktı. Amazon, uzun bir süredir temellerini attığı Türkiye’deki faaliyetlerine resmen başladı. Amazon.com.tr alan adıyla ulaşabileceğiniz Amazon Türkiye’de, açılışa özel pek çok avantajlı ürünü bulabiliyorsunuz.

Artan dolar kurunun da etkisiyle elektronik ürünlerin fiyatlarındaki yükseliş, yakın zamana kadar akıllı telefon gibi alışverişlerinizi engellemiş olabilir. Amazon’da ise her cebe uygun elektronik ürün bulmak, bu ürünlere Türkiye’nin farklı köşelerinde satış yapan yerli işletmelerden ulaşmak mümkün.

Bugün Amazon’un açılmasıyla beraber listelenen, 1000 TL altında fiyata sahip en iyi 10 Android telefona yakından bakıyoruz. Hazırsanız ucuzdan pahalıya doğru sıralayarak başlayalım:

5.2 inç HD IPS LCD ekran (720x1280 piksel)

Qualcomm Snapdragon 210 işlemci yongası, 1.3GHz ARM Cortex-A53 Quad-Core CPU

2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza (microSD kart desteği)

8 MP arka, 5 MP ön kamera

720p video kaydı

2530 mAh batarya

Çift SIM kart (nano + nano)

Android 6.0 Marshmallow

LTE Cat 4 (4G desteği)

5 inç HD IPS LCD ekran (720 x 1280 piksel)

Mediatek MT6737 işlemci yongası

ARM Cortex-A53 1.1 GHz sekiz çekirdekli işlemci, Mali-T720MP2 GPU

2 GB RAM, 16 GB dahili depolama (microSD kart desteği)

13 MP arka kamera (1080p - 30fps video kaydı)

8 MP ön kamera

2200 mAh batarya

Çift SIM kart (nano + nano)

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, A-GPS, FM Radyo, microUSB 2.0

Boyutlar ve ağırlık: 141.8 x 71.4 x 9 mm, 129 gram

5 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde ekran

4 çekirdekli MediaTek MT6737 işlemci ve Mali-T720 Mp2 grafik işlemcisi

2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza

8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 143.4 x 71.4 x 8.48 mm

2650 mAh batarya

Gümüş beyaz, mat siyah ve mavi renk alternatifleri

5.0 inç, 960 x 540 Piksel TFT LCD ekran

MSM 8916 1.4 Ghz hızında 4 çekirdek işlemci

1.5 GB RAM, 8 GB dahili hafıza (microSD kart desteği)

8 MP arka, 5 MP ön kamera

Android 6.0 Marshmallow

Boyutlar: 144.8 x 72.1 x 8.9 mm, Ağırlık: 179 gram

2600 mAh batarya

LTE Cat 4, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, micro-USB girişi

Güncelleme: İlgili Samsung Galaxy Grand Prime Plus ilanı, haberi yayınladıktan sonra 1099 TL'ye yükseldi. Bu nedenle, diğer ilanların da fiyat değişimleri yaşayabileceğini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

5 inç HD çözünürlüklü (1280 x 720 piksel) IPS ekran, 2.5D kavisli cam

1,3 GHz Dört Çekirdekli Snapdragon 210 işlemci

2GB RAM, 16GB dahili depolama, (microSD kart desteği)

8MP arka kamera, 5MP ön kamera

Android 7.1.2 (Nougat)

2.500 mAh pil

Çift SIM kart

Boyutlar: 146,3 x 73,2 x 8,2 mm; Ağırlık: 152g

5mm kulaklık girişi, FM Radyo

Parmak izi sensörü

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, FM Radyo

5.2 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde IPS ekran

Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi

2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza

Android 7.1 Nougat

13/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Boyut: 149.7 x 72.5 x 8.05 mm

3000mAh büyüklüğünde batarya

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS

5.0 inç HD LCD ekran (720 × 1280 piksel)

MediaTek MT6755 sekiz çekirdekli 1.8 GHz işlemci, Mali-T860 GPU

3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza (Maks. 128GB micro SD kart desteği)

13 MP arka, 5 MP ön kamera

Android 7.0 Nougat

Çift SIM kart desteği

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS,

Boyutlar: 71 × 142 × 7.95 mm, Ağırlık: 135 gram

5.5 inç FHD TFT LCD ekran (1080 x 1920 piksel), Gorilla Glass 4

Exynos 7870 1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemci, Mali-T830MP2 GPU

3GB RAM, 16 GB dahili depolama, 256 GB’a kadar microSD kart desteği.

13 MP arka, 8 MP ön Kamera

3300mAh batarya

Android 7.0 Nougat

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS

Boyutlar: 151.7 x 75.0 x 8.0 mmi Ağırlık: 167 gram

5.0 inç, HD IPS LCD ekran (720x1280 piksel)

MediaTek MT6737 yonga, 1.3 GHz 4 çekirdekli ARM Cortex-A53, Mali-T720 MP2 GPU

2 GB RAM, 16 GB hafıza (microSD kart desteği)

8 MP arka, 5 MP ön kamera

2800 mAh batarya

Android 7.1.1 (Nougat)

LTE Cat 4, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS

Boyutlar: 144.7 x 72.3 mm x 9.3 mm, Ağırlık: 151 gram

1. Vestel V4 Venus V4