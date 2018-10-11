Teknostore, geniş ürün yelpazesiyle arayıp bulamadığınız pek çok ürünü size ulaştırmaya devam ediyor.

İnternet artık alışverişin de merkezi konumunda ve pek çok ürüne de uzun uzun aramadan ulaşma imkanı sağlıyor. Ancak bildiğiniz gibi her ürüne ulaşmak her zaman mümkün olmuyor çünkü kimi e-ticaret oluşumlarının ürün yelpazesi o kadar da geniş değil. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde faaliyetlerine başlayan Amazon bile dünyada bir numara olmasına karşın Türkiye'de sınırlı ürün çeşitliliğiyle hayli eleştirilmişti.

Teknostore ise bu konuda oldukça iddialı ve söz konusu teknolojik ürünler olduğunda geniş ürün yelpazesi ile her türlü ihtiyaca yanıt olmayı başarıyor. Biz de sizler için Amazon Türkiye'de dahi bulamayacağınız, Teknostore'da satışta olan 5 teknolojik ürünü derledik.

Ürünlerin Teknostore satış sayfasına, ürün başlığındaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LinkTech'in HF-920 Bluetooth kulaklığı, kablo karmaşasından sıkılan ve performans olarak da tatmin edici bir kulaklık arayanların tercih edeceği başarılı bir ürün. Bluetooth desteği bulunan tüm telefonlarda kullanılabilen ürün, %100 şarj ile 6 saat konuşma, 4 saat müzik dinleme imkanı sunuyor.

Sesli görüşme, adımsayar ve nabız ölçer gibi pek çok popüler akıllı saat özelliğini bünyesinde barındıran JUO Sports Akıllı Saat, hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. Sportif tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken ürünün arayüzü ise tamamen Türkçe.

Akıllı saatlere kıyasla daha minimal tasarımlara sahip olan akıllı bileklikler son dönemde sıkça tercih ediliyor. Bix MyBand Akıllı Bileklik de özellikle tansiyon ölçer özelliği ile öne çıkmış başarılı bir ürün ve 5-7 günlük pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Cepte taşınabilecek kadar ufak tasarımı ve akıllı telefonlar üzerinden sunduğu WiFi FVP desteği ile oldukça kullanışlı bir ürün olan Eachine E55 BNF, iPhone'lar va Android telefonlar ile kontrol edilebiliyor.

Bigisayar kasasına ışıklandırma yaparak eğlenceli bir görüntü yakalamak isteyenlerin son dönemde sıkça tercih ettiği ürünlerden biri olan LED kasa aydınlatmaları arasında en mantıklı seçeneklerden biri olan Alseye CLS-100, 8 ayrı renk kontrolü ve ışık modları ile dikkat çekiyor.