Amazon'dan 500 TL Civarında Satın Alabileceğiniz 3 Telefon

Uygun fiyatlı, günlük işlerinizde sizi yalnız bırakmayacak bir akıllı telefon mu arıyorsunuz? Amazon Türkiye'nin sizin için uygun seçenekleri olabilir.

Dünyanın en büyük e-Ticaret şirketi olan Amazon, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Türkiye operasyonlarını başlattı. İlk günlerde siparişlerde bazı sorunlar yaşanmış olsa da sunduğu uygun fiyatlı ürünler ile Amazon’un Türkiye’nin en çok tercih edilen çevrimiçi alışveriş sitelerinden biri olması uzun sürmeyecektir.

Akıllı telefonlar günümüz dünyasının vazgeçilmez bir parçası ve Amazon, akıllı telefonları olduğundan çok daha uygun fiyatlara satın almamızı sağlıyor. Eğer yalnızca günlük kullanımda sizi üzmeyecek uygun fiyatlı bir akıllı telefon arıyorsanız size 500 TL civarında bir fiyat ile satın alabileceğiniz aşağıdaki 3 akıllı telefonu tavsiye edebiliriz.

Fluo V2 - 538 TL

5 inçlik HD IPS bir ekrana sahip olan Fluo V2, 8GB dahili depolama alanı, 1GB RAM’i, 5MP arka ve 2MP ön kamerası ile günlük kullanımda sizi üzmeyecek fakat kompleks akıllı telefon işlemlerini gerçekleştirmeye yeterli olmayacak bir cihaz. Buraya tıklayarak cihazın Amazon Türkiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Blackberry Torch - 599 TL

768 MB RAM kapasitesine sahip olan Blackberry Torch’un 4GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3.7 inç ekran boyutuna sahip olan cihaz 1230 mAh bataryası ile bir günü tamamlayabiliyor. Ön kamerası bulunmayan cihazın 5MP arka kamerası bulunuyor. Cihazın Amazon Türkiye sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oxiron X4 4G - 599 TL

16GB dahili depolama alanı bulunan cihazın 5 inçlik tek elle kullanıma uygun bir ekranı bulunuyor. 2900mAh bataryası ile bir günü rahatlıkla çıkarabilen cihaz 4G bağlantısını da destekliyor. Oxiron X4 4G’nin Amazon Türkiye sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.