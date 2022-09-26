Amazon, Türkiye'deki İlk Lojistik Üssünü Açtı

E-ticaret devi Amazon, Türkiye'deki ilk lojistik üssünü açtı. Üssün bir yılda 1000 kişilik istihdam yaratacağı açıklandı.

Eylül 2018’de Türkiye pazarına giriş yapan dünya devi e-ticaret platformu Amazon, bugün Türkiye’deki önemli bir yatırımını tamamladı. Amazon, Türkiye’deki ilk lojistik üssünü İstanbul Tuzla’da açtı. 100 milyon doları aşkın yatırım ile faaliyete geçen lojistik üssü, artan müşteri talebinin karşılanması konusunda yardımcı olacak.

Amazon’un ilk lojistik üssü, Türkiye için de önemli bir istihdam alanı olacak. Paylaşılan bilgilere göre Amazon, geçtiğimiz aylarda üste çalışmak üzere mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, iş sağlığı ve güvenliği ve bilgi işlem gibi alanlarda ve depo operatörleri için işe alımları gerçekleştirdi. Üssün bir yılda bini aşkın yeni istihdam yaratacağı açıklandı.

Amazon Türkiye Operasyonları Genel Müdürü Hakan Karadoğan: Rekabetçi maaşlar ile çalışma imkânı bulunacak

“Bugün Türkiye'deki ilk lojistik üssümüzü açtığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mühendisler ve Bilişim Teknolojileri uzmanlarından ürünlerin seçilmesi, depolanması ve gönderilmesinden sorumlu ekiplere kadar birçok rol için iş imkânı sağlayacak yeni lojistik üssümüz ile bir yılda bini aşkın yeni istihdam yaratacağız. Çalışanlarımız rekabetçi maaşlar ile çalışma imkânı bulacaklar.”

Buna ek olarak paylaşılan diğer bilgilere göre çalışanlar, Amazon.com.tr’de geçerli çalışan indirimleri, ek sağlık, hayat ve kaza sigortası ve genişletilmiş ebeveynlik izni gibi imkânlardan da faydalanabilecek.

Amazon KOBİ satış ortakları bir yılda %50’den fazla arttı:

Amazon’un Türkiye’deki baskınlığını ne kadar artırdığı, şirket tarafından paylaşılan diğer verilerle birlikte de görüldü. Şirket, KOBİ satış ortaklarının sayısının bir önceki yıla göre %50’den fazla arttığını ve 25 binin üzerine çıktığını paylaştı. Bununla birlikte KOBİ’ler, çevrimiçi işlerini desteklemek için Türkiye’de 35 binden fazla kişiye istihdam da yarattı. KOBİ’lerin ihracat satışları ise 2021 yılında 2020’ye göre 2 kattan fazla arttı ve 300 milyon euroyu aştı.