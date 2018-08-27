E-ticaret’in dev ismi Amazon, Türkiye ve Amerika arasında yaşanan gerilimin ülkemizdeki yansımalarından çekindiği için Türkiye pazarına giriş fikrini bir süre askıya aldı.

Bildiğiniz üzere ülkemizde online alışverişinin popülerleşmesiyle birlikte Amazon, eBay ve Alibaba gibi e-ticaret’in dev isimleri yavaş yavaş Türkiye’ye yatırım yapmak için hazırlıklara başladı. Bu hazırlıklıklar adına en güçlü adımı atan Amazon, şimdiden İstanbul/Levent’te ilk ofisini açmış durumda.

Normal şartlarda bayramdan hemen sonra, 28 Ağustos tarihinde resmi olarak görevine başlaması planlanan ofis, Türkiye ve Amerika arasında yükselen tansiyon nedeniyle göreve başlangıç gününü tekrar gözden geçirmeye karar verdi. Bu erteleme fikrinin arkasında ise ülkemizde hızla yükselen Amerikan ürünlerine dair boykot eylemleri var. Söz konusu eylemlerin en medyatiğini aşağıdaki bağlantı yoluyla inceleyebilirsiniz.

Amazon yetkileri: “ iPhone’ların balyozlarla kırıldığı, Amerikan markalarına karşı toplumdaki tepkilerin arttığı bir dönemde Türkiye’ye pazarına girmek doğru olmaz.” düşüncesiyle yeni açılış tarihini eylül sonu ya da ekim başı gibi bir tarihe çekmiş durumda.

Toparlamak gerekirse, başta Amazon olmak üzere e-ticaretin diğer devleri hala Türkiye pazarını son derece değerli buluyor. Yakın bir gelecekte gecikmeli de olsa bahsi geçen popüler e-ticaret platformlarının ülkemizde daha kaliteli bir şekilde hizmet vereceğini öngörebiliriz.