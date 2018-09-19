Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Amazon, Türkiye operasyonlarını resmi olarak başlattı. Artık Amazon.com.tr üzerinden çevrimiçi alışverişlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

İki hafta kadar önce değeri 1 trilyon doları aşan dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon, Amazon.com.tr alan adı ile resmi olarak Türkiye’de hizmet vermeye başladı. Türkiye’ye geleceği uzun süredir konuşulan, fakat açılış tarihi ertelenen Amazon’un Türkiye pazarına girmesi, yerel e-ticaret pazarında dengeleri sarsabilir.

Bugün itibari ile Amazon.com.tr’ye giriş yapıldığında Amazon Türkiye Ekibi tarafından hazırlanan bir açılış notu ile karşılaşılıyor. Özet olarak Amazon’un Türkiye pazarında hizmet vermeye başladığını ve şirketin Türkiye’deki müşterilerine hizmet vereceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren notu geçtiğinizde ise site üzerinden alışverişe başlayabiliyorsunuz. Ayrıca buraya tıklayarak Amazon.com.tr açılışına özel hazırlanan videoyu izleyebilirsiniz.

Peki Amazon.com.tr üzerinden hangi ürünleri satın alabileceksiniz?

Amazon.com.tr, son derece zengin bir ürün portföyüne sahip. Elektronikten spora, oyundan kişisel bakıma 10 farklı kategoride milyonlarca ürün Türkiye’deki Amazon müşterilerinin erişimine açılmış durumda. Ayrıca siteye girdiğinizde sağ üstte bulunan ‘Açılışa özel fırsatlar’ yazısına tıkladığınızda Amazon.com.tr’nin açılışına özel fırsatları görüntüleyebilirsiniz.

Son derece basit ve pratik bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Amazon.com.tr’ye üye olmak da son derece kolay. E-posta adresinizi ve adınızı girdikten sonra bir şifre belirleyerek Amazon.com.tr’ye kolaylıkla üye olabilir, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunda gönlünüzde alışveriş yapabilirsiniz.

Amazon nedir?

Amazon, 1994 yılında Jeff Bezos tarafından Birleşik Devletler’de kurulan bir e-ticaret platformudur. Gerek satış hacmi, gerekse piyasa değeri ile dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon, bu büyük başarısı ile 1996 yılından bu yana şirketin CEO’luk görevini yürütmekte olan kurucu Jeff Bezos’u da dünyanın en zengin insanı yaptı.

Aslına bakacak olursanız Amazon’un bu bahar-yaz döneminde Türkiye’de resmi açılışını gerçekleştirmesi bekleniyordu. Fakat şirket, Türkiye operasyonlarını bir süre ertelemeyi seçti. Bu sırada hazırlıklarına devam eden Amazon, Türkiye ekibini oluşturmak için satış ve pazarlama pozisyonları için İstanbul’da eleman arayışına başlamıştı.