Amazon Türkiye, pek çok farklı kategoride yılbaşı indirimleri başladı. Üç gün sürecek indirimler, yeni yıl hediyesi arayanların istedikleri hediyeyi uygun fiyata satın almasını sağlayacaktır.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon, yeni yıl hediyesi almak için indirim kovalayanları fazlasıyla sevindirecek Yılbaşı Fırsatları’nı başlattı. Bugün itibari ile başlayan ve üç gün sürecek Yılbaşı Fırsatları’nda oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa kadar pek çok farklı kategoride çok ciddi indirimlerle karşılaşabileceksiniz.

Amazon Türkiye’nin Yılbaşı Fırsatları dahilinde dikkat çeken ürünlerden bazıları şu şekilde:

Tom Clancy'S The Division [Playstation 4]

Orijinal fiyatı: 300 TL

İndirim: %81

Yılbaşı Fırsatı fiyatı: 57,60 TL

Assassins Creed Origins Deluxe Edition [Playstation 4]

Orijinal fiyatı: 350 TL

İndirim: %63

Yılbaşı Fırsatı fiyatı: 128,79 TL

FIFA 19 [PC]

Orijinal fiyatı: 450 TL

İndirim: %50

Yılbaşı Fırsatı fiyatı: 225 TL

Eken HR 4K Ultra HD Aksiyon Kamerası

Orijinal fiyatı: 329 TL

İndirim: %21

Yılbaşı Fırsatı fiyatı: 262 TL

Yılbaşı Fırsatları dahilinde gerçekleşen indirimlerin 19-21 tarihleri arasında geçerli olacağını ve indirimlerin günden güne, saatten saate değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Ayrıca Amazon, Yılbaşı Fırsatları sayfasında ziyaretçilere şu uyarılarda bulundu;

‘’Bitmeden Yakala!” fırsatları ve çok daha fazlasını bu sayfada bulabilirsiniz. Harika fırsatları kaçırmamak için elinizi çabuk tutun. “Bitmeden Yakala!” fırsatları sadece belirli bir süre için geçerlidir. “Bitmeden Yakala!” fırsatlarında, indirimin sona ermesine kaç saat kaldığı ve stokların ne kadarının tükendiği ürünün yanında belirtilmektedir. “Bitmeden Yakala!” ürünlerini sepetinize attığınızda, 15 dakika içinde alışverişinizi tamamlamanız gerekir aksi takdirde indirimden yararlanamazsınız.’’