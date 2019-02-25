Jeff Bezos, Gelecekte Uzay Kolonileri Kurulacağını Söyledi

Uzayda yaşamı mümkün kılabilmek için birçok şirket var gücüyle çalışıyor. Hayallerin bilim ile birleştiği bu noktada devreye giren birkaç firmadan biri olan Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos, gelecekteki yaşamın uzaya kurulacak kolonilerde olacağını söyledi.

Son zamanlarda uzay yolculukları ve farklı gezegenlerde hayat kurmak ile ilgili çok fazla söyleme maruz kalmış olabilirsiniz. Büyük bütçeli uzay çalışmaları yapan neredeyse tüm şirketlerin yeni hedefi bu yönde ilerliyor. Bilim insanları, bir yandan insanlığın yaşamını devam ettirebileceği uygun koşullara sahip bir gezegen ararken, diğer yandan Amazon'un CEO'su ve Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos'tan farklı bir öneri geldi.

Bezos'a göre, gelecekte insanlar herhangi bir gezegenin yüzeyine yerleşip hayatlarına orada devam etmeyecekler. Başarılı iş insanı, ekibi ile birlikte yaptıkları çalışmalar doğrultusunda silindir şeklinde yapılardan oluşacak olan uzay kolonilerinin, gelecekte yaşam sürmek için çok daha avantajlı olduğunu söyledi. Kurulacak kolonilerin aynı zamanda Dünya'ya yakın olma avantajı taşıyacağını da sözlerine ekleyen Bezos, bu yapılarda yer çekimi dahil birçok koşulun uygun şekilde hazırlanabileceğini ifade etti.

Gelecekte Dünya üzerindeki yaşama ne olacağı ile ilgili sorulara ise "Dünya harika bir yer, tabii ki kimse terk etmek istemeyecektir ancak ileride sanayileşmenin gittikçe artması gezegeni yaşanılamaz konumlara getirebilir. Bu nedenle ağır sanayi, madencilik gibi işlemleri farklı gezegenlere taşıyabilsek güzel olur" yanıtını verdi.