Amazon, Alexa’nın Fısıltı Modunun Nasıl Çalıştığını Açıkladı

Alexa, bundan sonra ne zaman yüksek sesle konuşup ne zaman fısıldaması gerektiğine karar verebilecek.

Geçen hafta Seattle’da düzenlenen bir etkinlikte Amazon, Alexa’yı kullanan hoparlörlerindeki özellikleri tanıttı. Tanıttığı özelliklerden birisi de ‘‘Fısıltı Modu’’ oldu.

Alexa bundan sonra fısıltı ile aldığı bir soruya fısıldayarak cevap verebilecek.

Alexa’nın konuşma grubundaki geliştiricilerden biri olan Zeynab Raeesy ‘‘eğer bir bebeğin uykuya daldığı odada olsaydınız ve başka biri içeri girseydi fısıldayarak konuşmaya başlardınız. Haliyle giren kişi de fısıldayarak konuşurdu. Bizim amacımız da Alexa’nın bu şekilde doğal ve sezgisel davranabilmesini sağlamak’’ dedi.

Fısıldamaların anlaşılmasını zorlaştıran unsurları açıklayan Raeesy, fısıltıların çoğunlukla içinde ses bulundurmadıklarını ve fısıldamalarda ses telleri kullanılmadığı için titreşimlerin olmadığını söyledi. Bunun yanı sıra düşük frekans bantlarında normal konuşmaya göre daha az enerjiye sahip olmaları da var.

Fazlasıyla ince düşünülen bu özelliğin kusursuz bir şekilde çalışması için çalışan ekip uzun uğraşlar sonucunda Alexa’nın normal konuşma ve fısıltıyı ayırt edebilmesini sağladılar.

Devrim niteliğinde olan bu özellik Ekim ayında Amerikan İngilizcesinde kullanılabilecek.