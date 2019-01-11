Amazon’un sahibi olduğu Ring marka kapı zillerinin, kullanıcıların hem dış kapı hem de ev içi kameraların canlı olarak gözetlenebilmesini sağlayan açıkları olduğu iddia edildi.

Akıllı evler için ürünler geliştiren pek çok firma var. Bu firmaların arasında Ring, akıllı kapı zili ve güvenlik sistemleriyle öne çıkıyordu. Şirket geçtiğimiz dönemde, dünyanın şu an en değerli markası olan Amazon tarafından satın alınmıştı.

The Intercept’te yer alan bir habere göre Ring firmasında görevli bazı mühendis ve yöneticiler, akıllı kapı zili sistemlerinin hem iç mekan hem de dış kapı kameralarına erişim sağlayan çok geniş yetki ve izinlere sahip olduğunu açıkladı. Firmanın genel olarak güvenlik konusunda çok da güvenilir olmadığını söyleyen kaynaklar, bir kullanıcının kameralarına erişebilmek için tek ihtiyaçlarının mail adresi olduğunu söylüyor.

Kamera görüntüleri arasında müşterilerin özel anları da yer alıyor. Öpüşürken, ateş ederken, flört ederken görüntülenen kullanıcılar olduğu söyleniyor.

Amazon’un yakın zamanda yaptığı bir patent başvurusu da oldukça tartışma yaratmıştı. Bu yeni patente göre amaç, yüz tanıma sistemlerini ve kapı kameralarını kullanarak, evinizin kapısına gelen kişinin “şüpheli” olup olmadığını anlamak. Bir nevi sürekli aktif olarak çalışan ve herkesi takip eden bir gözetleme durumu yani.

Habere göre Ring’in veri tabanında, kaydedilmiş bütün Ring kamerası videoları saklanıyor. Daha korkuncu, belli bir müşterinin bütün videolarına erişmek de mümkün. En güzeli ise bu dosyalar şifreleme olmadan saklanıyor.

Bu sistem akıllara, yolcu hareketlerini takip eden “God-Mode” haritasını getiriyor. Şirket kendi çalışanlarının işe gidiş gelişlerini bu sistemle izliyor. (Şirket de insanlardan oluştuğuna göre Amazon’da herkes birbirini izliyor?)

Ring, yönetilen suçlamalara karşılık verirken doğrudan doğruya haberde bahsedilen noktalara değindi ve şirketin gizlilik politikasının çok sıkı olduğunu ve mahremiyete, özel hayata büyük saygı duyduklarını belirtti. Yine de şirketin şartlar ve koşullar sözleşmesinde verilere erişim konusunda herhangi bir ibare yer almıyor.