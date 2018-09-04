Amazon'un Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Aştı

Amazon, dünyada piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan ikinci şirket olarak, Apple'ın ardından zirvedeki yerini aldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşmıştı ve Apple, bu sınırı aşan ilk şirket olmuştu. Aradan geçen 5 haftadan sonra Amazon da bu sınırı aştı ve piyasa değerini 1 trilyon dolara yükseltti.

Hisseleri dünkü kapanışa göre yüzde 2.0 artışla 2.050,50 dolara yükselen şirket, bu sayede 1 trilyon dolar'lık değere ulaşmış oldu. Son yıllarda faaliyet sınırlarını genişleterek büyüme hızını da katlayan Amazon'un hisse değerleri büyük bir ivme kazanmış durumda ve şirket, kurucusu Jeff Bezos'u açık ara dünyanın en zengin insanı yapmaya devam edecek gibi duruyor.

Amazon, ülkemizde de faaliyetlere başlayacağını bildirmişti ancak son dönemde yaşanan bazı tatsız gelişmeler sonrası bir açıklama yapan şirket, Türkiye pazarına girişini erteleyeceğini duyurmuştu.