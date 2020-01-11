Amazon, kullanıcılarının kişisel verilerini adı açıklanmayan bir üçüncü tarafa verdiği gerekçesiyle çalışanlarını işten çıkardı. Yaklaşık 6 ay önce, yine benzer bir hırsızlık daha yaşanmıştı.

Çevrimiçi perakende satış devi Amazon, geçtiğimiz hafta içinde çok sayıda çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarma gerekçesi, özel kullanıcı verilerinin adı açıklanmayan üçüncü bir tarafa sızdırılması. Amazon altı ay önce de benzer bir hırsızlıkla karşı karşıya kalmıştı.

Hırsızlığa dair iddiaların ortaya atılmasının ardından Amazon tarafında yapılan bir açıklamayla, kullanıcıların e-posta adreslerinin ve telefonlarının bilgileri dışında dışarıya sızdırıldığı kabul edildi. Şirket, müşterilerine konu hakkında bir e-posta da gönderdi. E-postada tek bir Amazon çalışanının hırsızlıktan sorumlu olduğunun tespit edildiği söyleniyordu ancak daha sonra yapılan açıklamalarda sorumluların birden fazla Amazon çalışanı olduğu belirtildi.

Şirketin iç sistemlerinin 'şüpheli davranış' tespit etmesinin ardından olaya karışan tüm çalışanlar kovuldu. Bununla birlikte şirket, kaç çalışanının veri hırsızlığına karıştığına ya da kaç müşterinin olaydan etkilendiğine dair bilgi vermekten kaçınıyor.

2019 kötü geçmişti

2019 yılında veri ihlalleri karnesi kırık olan Amazon, 2020 yılına da iyi başlamamış oldu. Wall Street Journal tarafından ortaya çıkarılan bir olayda, Amazon çalışanlarının rüşvet karşılığında kullanıcı verilerini satıcılara verdiği anlaşılmıştı. Son olayda bu tip bir alışverişin olup olmadığı bilinmiyor.

Amazon'un ev güvenliği kameraları satan şirketi Ring de geçen hafta çok sayıda çalışanını kovduğunu açıklamıştı. Belirtildiğine göre bu çalışanlar Ring kameralarını kullanarak müşterilere yönelik casusluk yapıyordu.

Geçen sene Amazon, Apple, Google, Netflix ve Spotify gibi şirketlerin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi'ne (GDPR) aykırı biçimde kullanıcıları kişisel verilerinin kullanımı konusunda yeterince bilgilendirilmediği iddia edilmişti. Geçen sene yaşanan gizemli bir veri ihlali olayında Amazon kullanıcılarına e-posta göndererek "İnternet sitemiz, teknik bir hata nedeniyle e-posta adresinizi, adınızı ve e-posta adresinizi yanlışlıkla yayınladı" demişti. Amazon konu hakkında detaylı açıklama yapmaktan da kaçınmıştı.