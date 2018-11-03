Amazon, Virginia'da Bir Genel Merkez Daha Açma Hazırlığında

Ortaya çıkan son haberlere göre Amazon, sahip olduğu genel merkezle yetinmeyerek ikincisini açmaya hazırlanıyor. Virginia'da olacağı düşünülen bu genel merkez, şirket için büyük önem arz edecek.

Şirketin en üst seviyelerini etkileyen kararlar şüphesiz uzun planlamalar sonucu gerçekleşir ve zaman alır. Elbette Amazon da, yeni açacağı genel merkezin yerinin doğru yer olması için elinden geleni yapıyor. Ancak Washington Post'un yeni bir raporuna göre, şirketin yeni genel merkezin yeri beklenildiğinden daha önce açıklanacak.

Amazon'un CEO'suna ait olan Washington Post, perakende devinin Washington DC'nin hemen güneyinde yer alan Kuzey Virginia'da bulunan Crystal City ile ileri seviye görüşmelerde olduğunu bildiriyor. Bu görüşmelerin daha önceki adaylardan daha detaylı olduğu söylenirken Crystal City'ye yakın metro duraklarının ve havaalanının bulunması bu ihtimali güçlendiriyor.

Görüşmeler sırasında ele alınan konular arasında, kapasite geliştirme ve şirketin ne kadar hızlı bir şekilde hareket etmeye başlayacağı sorusu yer alıyor. Bildirinin tam olarak ne zaman yapılacağına dair herhangi bir ayrıntı olmasa da, ABD'deki ara seçimlerden sonra olacağı yönündeki düşünceler ağır basmakta.