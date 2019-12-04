Amazon Web Services (AWS), Kuantum Hesaplama Hizmeti Verecek

Amazon Web Services (AWS), Las Vegas'ta düzenlenen etkinlik kapsamında yeni bir hizmetini duyurdu. Braket olarak isimlendirilen bu hizmet, AWS müşterilerini doğrudan kuantum hesaplama hizmetlerine ulaştıracak.

ABD'nin Las Vegas kenti şu sıralar, Amazon tarafından düzenlenen büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Amazon Web Services (AWS) tarafından düzenlenen bu etkinlik kapsamında şirket, pek çok yeni çözümünü kamuoyu ile paylaşıyor. Amazon, "Re:Invent" olarak isimlendirilen bu etkinlik kapsamında şimdi de kendi kuantum hesaplama hizmetini duyurdu. Amazon'un yeni hizmeti, "Braket" olarak isimlendiriliyor.

Kuantum bilgisayarlar hem çok karışık hem de çok pahalı sistemler. Ancak Amazon, bu konuda farklı bir yaklaşım sergiliyor ve bu yaklaşım, AWS'nin iş ortaklarına ait kuantum bilgisayarların simülasyonlarının kullanılmasını sağlıyor. Böylelikle AWS'nin müşterileri, işlemlerini çok daha rahat bir şekilde halledebilecekler.

Braket sistemine dair açıklamalar, AWS'nin iş ortaklarından "Rigetti Computing" tarafından yapıldı. Şirketin kurucusu Chad Rigetti, bu ortaklığın hem kendilerinin daha farklı sektörlere açılmasını sağlayacağını hem de Amazon'un bu projeyle sektöre önemli katkılar yapacağını söyledi. Yapılan bu iş birliği, anlaşmanın her iki tarafını da memnun etmiş gibi görünüyor.

Bu noktada AWS'ye değinmişken Rigetti Computing'e de değinmek gerekiyor. Çünkü bu şirket, müşterilerini kolaylıkla kuantum sistemlere ulaştırabiliyor. Rigetti Computing, bugüne dek müşterilerine 120 milyondan fazla programla hizmet verdi. Müşteriler, Rigetti Computing'den finans, savunma, enerji ve eczacılık gibi alanlarla hizmet aldılar ve almaya da devam ediyorlar.

AWS'nin yeni hizmetiyle birlikte kuantum bilgisayar sektörüne yapılan yatırımların da kapsamı genişlemiş oldu. Böylelikle sektöre; Microsoft, IBM, Google ve Intel gibi önde gelen isimlerin yaptığı yatırımlara, şimdi de Amazon'un yapmış olduğu yatırımlar eklendi. Görünen o ki ilerleyen dönemlerde kuantum sistemlere erişmek çok daha kolay olacak.