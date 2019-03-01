Korkutucu canlılarla dolu olan Amazon yağmur ormanlarında devasa bir tarantula, yavru bir opossumu avlarken görüntülendi.

Amazon yağmur ormanları, pek çok insanı korkutacak canlılarla dolu. Devasa kırkayaklar, yemek tabağı boyunda tarantulalar, metrelerce uzunlukta yılanlar, tehlikeli timsahlar, nehirlerde bekleyen etçil balıklar gibi pek çok korku filmi yaratığı buraya ev diyor.

Michigan Üniversitesi’nden bilim insanları, bölgedeki biyolojik çeşitliliği inceleme amacıyla araştırmalar yapıyor. Ekip, Peru’daki yağmur ormanlarında çalışmalar yürütüyor. Dev örümcek ile karşılaşmaları da burada gerçekleşen ekip, örümceğin avlanmasını kaydetmeyi başardı.

Üniversitenin Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji PhD öğrencisi Mike Grundler, gece ormanda yürüdükleri sırada bir ses duydu. Yemek tabağı büyüklüğünde bir tarantula, bir bebek opposumu avlayarak mağarasına çekti.

Grundler, bu örümceklerin genelde küçük canlılarla beslendiğini ve bir memeli avlamalarının oldukça nadir olduğunu söylüyor. Bu anlamda görüntüler, oldukça nadir bir olayın da kaydı niteliği taşıyor.

Videoda diğer örümcekler ve onların avı olan kurbağalar da gözüküyor. Aynı üniversiteden evrimsel biyolog Daniel Rabosky, otçullar arasındaki ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu ifade ederken, bu durumu dev örümcekler ve kırkayaklara bağlıyor.