Amazon, "Yılın Son Fırsatları" kampanyası bugün başladı. 25 Aralık'a kadar sürecek kampanyada birçok kategoriden üründe kaçırılmaması gereken fırsatlar var.

Büyük indirimlerle dolu kasım ayı yakın zamanda sona erdi. Ancak bunu kaçıranlar için şimdi de yıl sonu kampanyaları gelmeye başladı. Amazon’un bugün başlattığı “Yılın Son Fırsatları” kampanyası da bunlardan biri.

Bugün “Prime’a özel müthiş fırsatlar ile az öde, çok gülümse” ifadeleriyle başlatılan kampanya sadece Prime üyelerine özel olacak. Etkinlik, 25 Aralık saat 23.59’a kadar sürecek.

Telefonlardan moda ürünlerine kadar birçok kategoride büyük indirimler var

Yılın Son Fırsatları kampanyası kapsamında onlarca kategoriden yüzlerce ürüne indirimli erişebileceksiniz. Bunlar arasında bilgisayarlardan cep telefonlarına, mutfak aletlerinden moda ürünlerine kadar birçok ilginizi çekebilecek kategori yer alıyor.

Yılın Son Fırsatları kampanyasındaki indirimli kategorilerden bazıları: