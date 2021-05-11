Amazon, İşten Çıkaracağını Bildiği Çalışanlar İşe Alıyor

Insider’a konuşan üç Amazon yöneticisi, şirketin yılda %10 işten çıkarma hedefine ulaşabilmeleri için yalnızca işten çıkaracaklarını bildikleri bazı çalışanlar işe aldıklarını açıkladı. Bir Amazon yetkilisiyse bu iddiaları yalanladı.

Amazon, her ne kadar insanların kariyerlerinde büyük bir sıçrama noktası olsa da maalesef bazı çalışanlar, şirkete yalnızca yeniden şirketten çıkarılmak için alınabiliyorlar. Bu açıklama, doğrudan Amazon’da çalışan bazı yöneticiler tarafından yapıldı. Yöneticiler, şirketin personel değişim oranını karşılayabilmek için bazı insanları yalnızca işten atmak için işe aldıklarını açıkça söyledi.

Insider’a konuşan üç Amazon yöneticisi, bu açıklamayı “Ekibin geri kalanını koruyabilmek için kovacağımızı bildiğimiz insanları işe alabiliyoruz.” sözleriyle yaptı. Şirket içinde uygulanan bu yönteme “kovmak için al (hire to fire)” ismi takıldığı da belirtildi. Bu uygulama kapsamında yöneticilerin işe aldığı çalışanlar, yıllık personel değişim oranının karşılanması için işe alındıkları aynı yıl içinde işten atılıyorlar.

%10’luk hedefi karşılamak için işten atılacak çalışanlar alınıyor:

Amazon’un işleme şekli, yöneticilerin her yıl çalışanlarının %10’unu işten çıkarmasını gerektiriyor. Bu %10’luk kısım genellikle yeterli düzeyde performans gösteremeyen çalışanlardan oluşuyor. Fakat yeterli sayıda çalışan işten atılamadığında hedefe ulaşılamıyor. Bu da Amazon yöneticilerinin böylesine kötü bir yol izlemelerine neden oluyor.

Bir yetkili iddiaları reddetti:

Insider’a konuşan bir Amazon yetkilisiyse bu iddiaları reddetti. Yetkili, Amazon’a işten atma amacıyla herhangi bir çalışan almadıklarını söyleyerek şirketin içinde “kovmak için al” gibi bir kavramın olmadığını da vurguladı. Amazon yetkilisi böyle bir açıklama yapmış olsa da Amazon’da uygulanan kuralın ne kadar sert uygulandığı, uygulanmadığında da neler yapıldığı daha önce ortaya çıkmıştı.

Hedef karşılanmazsa kaçışı yok:

Yine Insider tarafından 20 Nisan’da yapılan bir haberde Amazon Web Services 2020 yılında ekibinin %10 hedefine ulaşamadığı belirtilmişti. Bunun sonucunda ekibin yöneticisi, 2020 yılında karşılayamadığı hedefi 2021 yılında üstüne ekleyerek tamamlayacaktı. Yani 2020’de %8’lik işten çıkarma yaptıysa, 2021 yılında hedefi %12 olacaktı. Dolayısıyla yöneticilerin üstünde bu konuda büyük bir yük olduğu söylenebilir.