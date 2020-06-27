Amazon'un sürücüsüz taksi şirketi Zoox'u 1,2 milyar dolara satın almasının ardından Tesla CEO'su Elon Musk Twitter'dan Jeff Bezos'a 'taklitçi' dedi. Amazon'un yeni hamlesinin, şirketi Tesla'nın sürücüsüz araç piyasasındaki rakibi yapabileceği belirtiliyor.

Tesla ve SpaceX kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Twitter'dan 'sataşmaya' devam ediyor. Musk'ın son kurbanı, Amazon CEO'su Jeff Bezos oldu. Bunun nedeniyse, Amazon'un sürücüsüz taksi hizmeti veren Zoox isimli şirketi 1,2 milyar dolara satın alması. Zoox'un Tesla'ya doğrudan rakip olması beklenmese de, Amazon CEO'su Jeff Bezos'un, Musk'ın buluşu olan bir alanda oynamaya başlamayı hedeflemesi nedeniyle Tesla CEO'sunun alaylarından nasibini aldığı düşünülüyor.

Elon Musk, Financial Times'ın Zoox'un satışıyla ilgili haberini Twitter'dan alıntılayarak, 'Jeff Bezos bir taklitçidir' dedi. Bezos, 'taklitçi' (copycat) kelimesindeki 'kedi' (cat) kısmını ayırarak sarı bir kedi emojisi kullandı. Musk'ın Bezos'la dalga geçtiği tweetinin ardından çok sayıda Musk taraftarı bu tweeti kullanarak Bezos'la dalga geçmeye devam eden tweetler attılar.

İşte Elon Musk'ın attığı Jeff Bezos'la dalga geçen tweet:

Amazon'un Zoox'u satın almasıyla birlikte Tesla'ya rakip olacağı düşünülse de iki şirket doğrudan örtüşen hizmetler sunmuyor. Zoox, Tesla'nın kendi ürünlerini doğrudan müşterilerle buluşturmasının aksine, paylaşımlı yolculuğa odaklanıyor. Bununla birlikte Tesla ile Zoox arasında daha önce de atışma yaşanmıştı. Musk, 2019 yılında yaptığı bir açıklamada kendi araç filosunun 2020 yılının ortalarına kadar insan etkileşiminden tamamen kurtularak faaliyete geçeceğini söylemişti ancak Zoox kurucularından Jesse Levinson bunun imkânsız olduğunu belirtmişti.

Levinson, insanlığın şimdiye kadar ürettiği uzaktan kontrol teknolojileri düşünüldüğünde Tesla'nın bunu yapabilecek yeterli sensör veya bilgisayara sahip olmadığını ifade etmişti. Tesla'nın araçlarını 'harika otomobiller' olarak nitelendiren Levinson, markanın otomatik pilot sisteminin 'en iyisi' olduğunu belirterek buna daha fazla odaklanmalarının daha doğru olacağını savunmuştu.

Elon Musk yakın zamanda Amazon'un COVID-19 üzerine yazılmış bir kitabı Kindle bölümünden kaldırmasını eleştirerek, "Amazon’u parçalama zamanı. Tekelleşme kötüdür" ifadelerini kullanmıştı.