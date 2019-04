Bir süre önce kadrosundan önemli bir yıldızı kaybeden The Walking Dead evreninde daha çok göreceğimiz şey var.

AMC'nin yayın kurulu başkanı David Madden, dokuzuncu sezonda oldukça farklı şeyler denediklerini ve serinin devamı için büyük bir sıçrama noktası olduğunu belirtti. Dizinin doğası gereği bazı olayların tekrar ediyor gibi durduğunu kabul eden Madden, bu sezonda bunu sunuş şeklini ele aldıklarını belirtti.

Dizinin genel not ortalamasının düşmesine de değinen Madden, "İsterseniz sadece Walking Dead'e değil diğer dizilere de göz atın; hepsinin notlarının eskisinden daha düşük olduğunu göreceksiniz. Biz elbette daha yüksek notları hedefliyoruz ve Walking Dead'in önünde daha çok uzun bir gelecek var."

Elbette Madden ve AMC altın yumurtlayan zombiyi kesmeyecektir. Nitekim dizi, ABD tarihinde en çok izlenen 4. seri olarak tarihe geçmiş durumda. İlginç olansa ilk üç sıradaki yapımların (Sunday Night Football, Roseanne ve This is Us) hiçbirinin notunun 6.2'nin üstünde olmaması.