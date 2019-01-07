AMD, 2019 Model Ryzen Mobil İşlemcilerini Duyurdu

AMD, 2019 model cihazlarda sıklıkla karşımıza çıkacak olan yeni Ryzen serisi işlemcilerini tanıttı.

Dün itibarı ile CES 2019 fuarında Intel’in 14 nm teknolojili işlemcilerine rakip olarak ikinci nesil 12 nm Ryzen işlemcilerini duyuran AMD, bugün de 2019'daki mobil cihazlarda göreceğimiz yeni nesil işlemcilerini basına tanıttı.

2019 yılında karşımıza çıkması beklenen yeni nesil AMD ailesi 3 seriden oluşuyor: Ryzen 3000 serisi APU işlemciler, AMD Athlon 300 serisi APU işlemciler ve 7. jenerasyon AMD Athlon serisi mobil işlemciler... Duyurulan bu APU işlemcilerin her biri, 2017 yılından beri ciddi performans artışları sağlayan, deneysel 'Radeon Software Adrenalin' sürücüsünü destekleyecek.

AMD, yaptığı duyuruda somut örnekler vererek yeni nesil ürünlerinin Intel'e göre çok daha güçlü olduğunu belirtti. Buna göre AMD Ryzen 3700U'nun, medya düzenlemede Intel Core i7-8550U'ya göre %29 daha hızlı ve efektif olduğu belirtildi. Bununla birlikte Ryzen 3000 serisi APU'lar ile birlikte 10 saate kadar batarya ömrü, 4K HDR yayın yapabilme, 'wake on voice' ve 'modern standby' gibi yeni nesil özellikler de içeriyor.

Bahsi geçen tüm bu ürünler 2019'un ilk aylarında piyasada olacak. Bununla birlikte 2019 yılında fiyat/performans odaklı birçok dizüstü bilgisayarda AMD Ryzen'ın yeni nesil mobil işlemcilerini sık sık göreceğiz.