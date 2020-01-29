AMD, 2019'un Son Çeyreğinde Rekor Gelir Elde Etti

Son dönemlerin en popüler donanım üreticisi haline gelen AMD, 2019 yılının son çeyrek verilerini açıkladı. Yüzler gülerek yapılan açıklamada, AMD'nin tüm zamanların rekor seviyesinde gelir elde ettiği açıklandı.

ABD merkezli teknoloji devi AMD, uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde olmasına rağmen özellikle 2019 yılında mükemmel bir yükseliş yaşadı. Şirket, piyasaya sürdüğü "Ryzen" serisi işlemcilerle tüketicilerin gönüllerinde taht kurmayı başarırken ekran kartlarıyla da büyük ilgi gördü. Elbet bu durumun şirkete dönüşü, parasal ve hisse senet değerlerindeki yükseliş ile pozitif oldu.

AMD, yaptığı bir açıklamayla 2019 yılının son çeyreğindeki mali verilerini kamuoyuna aktardı. AMD tarafından yapılan açıklamalarda şirketin 2.13 milyar dolarlık rekor bir gelir elde ettiği ifade edildi. AMD, bu rekor gelirin en önemli etkeninin ise Ryzen serisi işlemciler olduğunu açıkladı. Aslına bakacak olursak bu durum zaten aylar öncesinden belliydi çünkü AMD'nin en büyük rakibi Intel, AMD'ye karşı kaybettiklerini resmen açıklamıştı.

Ryzen işlemciler, AMD'ye rekor gelir getirdi

AMD tarafından yapılan açıklamalarda, 2018 yılının son çeyrek verilerinden de bahsedildi. Öyle ki; AMD'nin 2018 yılının son çeyreğindeki geliri 986 milyon dolardı. 2019'un son çeyreğinde ise gelir 1.66 milyar dolara yükseliyor ki bu da yaklaşık yüzde 69'luk bir artış demek. Uzmanlar, AMD'nin 2020 yılında da benzer bir yükseliş yaşayacağını ön görüyorlar.

Finans uzmanlarına göre AMD'nin 2020 yılındaki toplam kazancı, 2019 yılındaki toplam kazancına oranla yüzde 28 ila yüzde 30 arasında artacak. Bu durum, AMD'de yüzlerin gülmeye devam edeceğinin açık bir göstergesi. Ancak AMD cephesinde her şey bu kadar iyi giderken yıllar boyunca sektörün tekeli olan Intel'in, bu konuda nasıl bir aksiyon göstereceği merak konusu.