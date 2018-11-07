AMD, Dünyanın İlk 7nm'lik Grafik Kartı Vega 20'yi Duyurdu

AMD, 7 nanometrelik ilk GPU'sunu duyurdu. Radeon Instinct MI60, veri merkezleri için piyasaya çıktı.

AMD, son yıllarda Nvidia karşısında hiç olmadığı kadar güç kaybetti. Hatta AMD'nin gedikli hayranları bile son dönemdeki fiyat/performans başarısından uzak ekran kartlarıyla Nvidia cephesine geçti. Ancak görünen o ki AMD pes etmemekte kararlı.

Dün gerçekleştirilen lansmanla AMD, Vega mimarisi üzerine kurulmuş ilk 7nm GPU'larını duyurdu. PCIe 4.0 standardını kullanacak olan bu ekran kartı için son kullanıcıların henüz heyecanlanmasına gerek yok: Nitekim bu ekran kartı bulut hizmeti sunan, veri hesaplaması ve depolaması yapan özel bilgisayarlara ihtiyaç duyan şirketler için hazırlanıyor.

Elbette bu demek değil ki oyuncular için önemsiz bir gelişmeyle karşı karşıyayız: Oyuncuların gelecekte kullanacakları donanımlarda 7nm'lik grafik kartları ciddi bir atılım gerçekleştirecek. Teknoloji dünyasında bu geçişin adeta bir yerine iki nesil atlamakla eşdeğer olduğu söyleniyor.

AMD kartların piyasaya çıkış tarihiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşmasa da anlaşmalı firmalara yıl sona ermeden kargolanacağının sözünü verdi.