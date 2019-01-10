CES 2019'da AMD tarafından yapılan açıklamaya göre 3. nesil Ryzen'in 8 çekirdekli versiyonu ve Epyc adı verilen işlemci, 2019'un ortalarında satışa sunulacak. Ayrıca yapılan açıklamada 8 çekirdekli yeni Ryzen hakkında teknik özellikler de paylaşıldı.

CES 2019'da AMD tarafından yapılan açıklamalar, 2019'da piyasaya sürülecek yeni AMD işlemcileri hakkında birçok bilinmeyeni açığa çıkardı. Epyc ve üçüncü nesil yeni Ryzen işlemcilerin çıkış tarihi hakkında bu yılın ortasını işaret eden AMD, Ryzen'in 8 çekirdekli versiyonunun 14nm GlobalFoundries I/O kalıbı ve 7nm CPU entegre devre bloğu kullanılarak tasarlanacağını doğruladı.

AMD'nin 7nm teknolojisini tercih edip etmeyeceği büyük merak konusuydu. Yapılan bu açıklamayla, bu soru da cevabını bulmuş oldu. Ryzen'in entegre devre bloklarının kalıpları fiziksel olarak oldukça küçük olacak. Anandtech'ten yapılan açıklamaya göre bu kalıpların Epyc I/O kalıplarından %25-50 arasında daha küçük olacağı tahmin ediliyor.

AMD'nin yaptığı tanıtıma göre 3. nesil Ryzen, Cinebench 15'te 130W'lık güç tüketiminde 2023 puana ulaşabiliyor. Rakip üreticiler ile karşılaştırmak gerekirse Intel'in i9-9900K işlemcisi, 180W güç tüketiminde 2042 puana ulaşmıştı. Bu iki test karşılaştırıldığında, AMD'nin güç tüketiminde önemli bir gelişme kaydettiği görülüyor.

Cinebench verileri incelendiğinde, 7nm Ryzen'in 14nm versiyonlar ile karşılaştırıldığında, performansını %15 arttırdığı görülüyor. Yalnızca bu test sonuçlarına göre yorum yapmak doğru olmasa da şirket bu yeni işlemcilerini piyasaya sürene kadar yalnızca test verilerini kullanmak zorundayız.

AMD'nin yeni işlemcilerin model numaralarını, çalışma hızlarını ve çekirdek sayılarını açıklaması bekleniyordu fakat yapılan bu açıklama beklentileri karşılamadı. Ayrıca fuardan önce ortaya atılan iddialardaki RTX 2070 ile rekabet edecek 250$'lık Navi ve 449$'lık 16 çekirdekli işlemci de açıklanmadı.

Intel'in en iyi işlemcileri ile yapılan karşılaştırmalardaki %15'lik performans artışı ve önemli derece geliştirilen güç tüketimi AMD'yi 2019'un iddialı üreticisi konumuna yerleştiriyor. Şirketin 2019 performansını, önümüzdeki günlerde hep beraber gözlemleyeceğiz.