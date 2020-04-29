AMD Big Navi Kartının Boyutuyla İlgili Detaylar Belli Oldu

ABD merkezli yonga üreticisi AMD, Big Navi serisiyle adından söz ettiriyor. Serinin AMD RX 5950 XT modeliyle geleceği konuşulan ekran kartının 505 milimetrekare boyutunda zara sahip olacağı belirtildi.

Son yıllarda AMD hem işlemci hem de ekran kartı konusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Pazar payını büyüten firma, yeni teknolojilerini geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. Bu teknolojiler arasında Big Navi en dikkat çekenlerden biri.

Kaliforniya merkezli AMD’nin amiral gemisi Big Navi 7 nm GPU ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Big Navi serisinin AMD RX 5950 XT adıyla geleceği belirtilen yeni nesil 7 nm Navi 21 GPU ekran kartının 505 milimetrekare büyüklüğünde bir zara sahip olacağı iddia edildi. Ürünün, RX 5700 XT GPU’dan en az iki kat daha fazla performans göstereceği konuşuluyor.

7 nm Navi 21 GPU ekran kartının 505 milimetrekare büyüklüğünde zar barındıracağı söylendi:

Serinin devamı olacak Navi 22 ve Navi 23’ün de sırasıyla 340 milimetrekare ve 240 milimetrekare zara sahip olduğu belirtiliyor. Görünen o ki Navi 23, muhtemelen mevcut amiral gemisi modeli RX 5700 XT’nin halefi olacak. Ayrıca söz konusu ölçülerde 5 milimetrekarelik artma ya da azalma olabileceği ifade edildi. Tabii tüm bunlar söylentiden ibaret. Şirketten yapılacak resmi duyuruda konunun ayrıntılarını öğrenmiş olacağız.

AMD’nin RDNA mimarili RX 5700XT ekran kartının grafik işlemcisi 40 kontrol birimine (CU) ev sahipliği yapıyor, kartın çalışma hızıysa 1.905 MHz seviyesine kadar çıkıyor. Gelecek olan RX 5950XT’ninse Navi 21 GPU temeline dayanacağı ve 80 CU barındıracağı konuşulanlar arasında. AMD, Navi 2X ailesine özel ışın izleme donanımı uygulamayı seçerse CU sayısı daha az olabilir.

Diğer taraftan AMD’nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni nesil GPU’nun benchmark sonuçları sızdırıldı. Sonuçlar, inanılmaz derecede güçlü bir kartın habercisi diyebiliriz. Buna göre 103,32 puana sahip olan AMD’nin ürünü, 108,16 puanlı NVIDIA donanımının bir adım gerisinde bulunuyor ve 1512 x 1680 piksel çözünürlüğe sahip.

Ek olarak çok sayıda AMD kartının yakın zamanda RRA sertifikası aldığını belirtelim. Öyle görünüyor ki AMD, tüm kart serisi için bir lansman hazırlığı içerisinde. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.