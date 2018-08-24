AMD, Birinci Nesil Threadripper İşlemcilerine İndirim Yaptı

Geçtiğimiz haftalarda AMD’nin birinci nesil Threadripper işlemcileri hakkında bazı anlaşmalar yapılmıştı. AMD, şimdi de işlemcilerin fiyatlarını resmi olarak indirdi.

Geçtiğimiz ay ve haftalarda AMD’nin Threadripper işlemcileri hakkında yaptığı anlaşmalar gündem konusu olmuştu. Ancak bu anlaşmaların çoğu satışla ilgiliydi. AMD, şimdi de işlemcilerinin fiyatlarını resmi olarak indirime koydu. İlk olarak 3DCenter.org’daki kullanıcılar tarafından fark edilen indirim, minimum %20 düzeyinde.

Konu ile ilgili olarak şüpheye düşülmesi sonucu satıcılar, AMD ile iletişime geçti ve bu fiyatların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sordu. AMD’nin cevabı ise olumlu yöndeydi ve fiyatlarda meydana gelen indirim doğruydu. Fiyatlar, Ocak ayı listesiyle karşılaştırıldığında, Threadripper 1950X’in fiyatı yaklaşık %20, Threadripper 1920X’in fiyatı yaklaşık %50 ve Threadripper 1900X’in fiyatı yaklaşık %33 düşüş gösterdi.

İşlemcilerin indirimli fiyatları:

Threadripper 1950X: $720 (Amazon) – Önceden 999 Dolar

Threadripper 1920X: $413.72 (NextWarehouse) – Önceden 799 Dolar

Threadripper 1900X: $310.34 (Amazon) – Önceden 449 Dolar

İndirimin olmasıyla birlikte birçok kullanıcı zaman kaybetmeden işlemcilere yöneldi ancak tahmin edeceğiniz üzere stoklar kısa sürede tükendi. Bunun ardından stoklarını yenileyen satıcılar, müşterilerine AMD’den işlemci sipariş edeceklerini ancak bunun gelmesinin zaman alacağını söylediler. Bu indirimli fiyatların ülkemizde nasıl yansıyacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz.