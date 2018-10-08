AMD Threadripper serisiyle büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanırken, işlemcilerinden maksimum verim almanın yazılımsal yollarını da bulmaya çalışıyor.

AMD işlemcilerden birini kullanıyorsanız, AMD Ryzen Master uygulamasına aşina olmalısınız. Karmaşık işlemlerle uğraşmadan işlemcinize kolaylıkla overclock yapabileceğiniz, farklı çekirdek hızları ve voltajlarla yeni profiller oluşturabileceğiniz uygulamaya muhteşem bir özellik geldi.

Şu an için sadece MD Ryzen Threadripper 2990WX ve 2970WX işlemcilerde çalışan bu özellikle oyunlarda %50'ye varan performans artışları sağlanabiliyor.

Yukardaki tablodan da görebileceğiniz üzere Battlefield 1'de %47 performans artışı sağlayan teknoloji henüz devreye girmiş değil. 27 Ekim'den itibaren yeni yayınlanacak AMD Ryzen Master'la aktif hale getirilecek olan özellik sayesinde işlemcinizden maksimum verim elde edebileceksiniz.

Bu özelliğin 'Threadripper' işlemcilere özel kalacağını üzülerek belirtelim. 'Ben ayarla, programla filan uğraşamam' diyenlerdenseniz, AMD bu özelliğin birkaç sürücü güncellemesinden sonra varsayılan özellik haline geleceğini ve Ryzen Master kullanılmasına gerek olmayacağını da eklemiş durumda.