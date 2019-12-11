AMD'nin Yeni Nesil Ekran Kartları, Mac Pro'ya Güç Veriyor

AMD'nin profesyoneller için hazırladığı yeni ekran kartı "Radeon Pro W5700X", Apple'ın Mac Pro'larına da güç veriyor. Radeon Pro W5700X özellikle de yüksek çözünürlüklü videoları oluşturma ve oynatmak için geliştirilmiş durumda.

AMD, özellikle de son birkaç yıldır popüler bir donanım üreticisi haline geldi. Hatta şirket, özellikle işlemci sektöründe tekel olan Intel'e bile kafa tutar hale geldi ve son dönemlerde Intel, AMD'ye karşı gösterdikleri mücadeleyi kaybettiklerini kabul etti. Bu yüzden AMD, artık ürettiği her donanım ürünüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

AMD'nin yeni ekran kartları, daha çok profesyonel amaçlı kullanıcılar için. "Radeon Pro W5700X" olarak isimlendirilen yeni ekran kartı, özellikle yüksek çözünürlüklü videoları oluşturma ve oynatma konusunda ön plana çıkıyor. Hatta bu ekran kartları, Apple'ın yeni Mac Pro'larına da güç verecek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Apple, Mac Pro'nun grafik yetenekleri için AMD ekran kartlarını tercih etti

AMD'nin yeni nesil ekran kartları, 7 nm yapısıyla ve AMD'nin RDNA mimarisi ile ön plana çıkıyor. Profesyonellerin tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan bu ekran kartları, en ağır projelerde bile üstün performans sunuyor. Bu da özellikle video düzenleme sektöründe çalışan profesyonellerin işlerini kolaylaştırıyor. Aslına bakacak olursak Apple'ın yeni Mac Pro'larında bu ekran kartını tercih etmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu.

AMD Radeon Pro W5700X ekran kartları, GDDR6 bellek içeriyor. Ayrıca bu ekran kartları enerji tüketimi konusunda da fazlasıyla cimri. Ancak enerji tüketimi konusundaki bu cimrilik, AMD'nin yeni nesil ekran kartlarının performansından ödün vermiyor. Yoğun hesaplama gerektiren işlemler, AMD'nin yeni nesil ekran kartları ile kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AMD Genel Müdürü Scott Herkelman, yeni Apple Mac Pro'nun daha çok profesyonellere yönelik bir ürün olduğunu ve kendilerinin de bu amaca hizmet edecek ürünler geliştirdiklerini söyledi. Müşterilerin bir Mac Pro satın almaları halinde farklı ekran kartı seçenekleri sunduklarını söyleyen Herkelman, Radeon Pro serisi ekran kartlarının tüketicilere her konuda yardımcı olacağını ifade etti.