Sektörel kaynaklar, AMD'nin yarı iletken üretimi için Samsung'un kapısını çaldığını açıkladı. TSMC'nin AMD'ye ek üretim kapasitesi sunmaması üzerine alına karar, sektörel anlamda büyük değişimler yaşanabileceğini gösteriyor. Zira Samsung, ilk 3 nm yarı iletkenlerini AMD için üretebilir.

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, teknoloji üretim noktasında yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Zira şirket, dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden bir tanesi olan TSMC'nin en büyük müşterilerinden bir tanesini çalacağa benziyor. Edinilen bilgilere göre TSMC, AMD'nin taleplerini karşılayamamaya başladı. Hal böyle olunca da AMD, yarı iletkenler için Samsung'un kapısını çaldı.

TSMC'nin en büyük müşterisi, hiç şüphesiz Apple. Şirket, 5 nm üretim mimarisine sahip ürünlerini TSMC'ye ürettirmeye devam ediyor. Ancak 3 nm üretim mimarisinin konuşulmaya başladığı şu günlerde, Apple'ın talepleri TSMC için daha önemli gibi görünüyor. Ayrıca yarı iletken üreticisi, büyük bir ihtimalle Apple'ın 3 nm taleplerini karşılamaya diğer her şeyin önüne alacak.

TSMC Apple'ı önemsiyor olsa da AMD de bu şirkete güveniyor(du)

AMD, GPU ve ekran kartlarıyla birlikte işlemci de üretiyor. Ayrıca şirket, oyun konsolları ve iş istasyonları için de hummalı bir çalışma yürütüyor. Tüm bu üretim süreci, şirketin TSMC'ye güvenmesini sağlıyordu. Ancak yaşanan gelişmeler ve gelen haberler, TSMC ile AMD'nin arasının açık olduğunun net bir göstergesi. Zira edinilen bilgilere göre TSMC, AMD'ye hiçbir şekilde ek üretim kapasitesi sunmuyor.

Aslına bakacak olursak TSMC'nin AMD'nin taleplerini karşılayamadığı, uzun zamandır konuşulan bir şey. Sektörel kaynaklar tarafından yapılan son açıklamalar, yaşanan rahatsızlığın açık bir göstergesi. Ancak ne Samsung ne de AMD cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki aylar, süreçle ilgili daha net bilgiler sunabilecek olsa da AMD, Samsung'un 3 nm üretim mimarisini kullanmaya talip olan ilk şirket olacak gibi görünüyor.