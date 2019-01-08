Intel, 9. Nesil Core İşlemcilerde Entegre GPU'yu Kaldırıyor

Ortaya çıkan bazı 9. nesil Core işlemcilere göre Intel, maliyetleri düşürerek daha uygun fiyatlı işlemciler piyasaya sürmek için bazı modellerde entegre grafik birimlerini kaldıracak.

Masaüstü işlemciler söz konusu olduğunda dünyanın en popüler markası olan Intel, yeni nesil işlemcilerinin fiyatlandırma politikası sayesinde AMD ile olan rekabeti çok ciddi şekilde kızıştırabilir. Zira ortaya çıkan bilgilere göre Intel’in 9. nesil Core işlemcileri, entegre grafik işleme birimine sahip olmayacak.

Tahminlere göre Intel’in F serisi olarak adlandırılacak entegre grafik birimi olmayan işlemcileri, daha düşük maliyetle üretileceğinden daha uygun fiyatlı olacak. Bu da Intel’in fiyat/performans segmentinde AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerine karşı elini güçlendirecek.

Günümüzde orta ve üst segment pek çok bilgisayar harici bir grafik kartı ile birlikte geliyor. Bu nedenle Intel’in entegre grafik kartlarının kullanıcılar tarafından tercih edildiği söylenemez. Bununla birlikte entegre grafik kartlarını kaldırmak hem işlemcilerin daha ısınmasını hem de daha az güç tüketmesini sağlayacaktır.

Intel, CES 2019’daki basın etkinliği sırasında F serisi işlemciler hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak ARK ürün veri tabanında altı farklı Intel 9. nesil Core işlemciye dair bilgiler bulundu ve bu işlemcilerden beşinde entegre grafik birimi bulunmuyordu. Intel, uygun fiyatlı F serisi işlemciler ile alt segmentlerde AMD’ye kaptırdığı pazar payını geri alabilir.