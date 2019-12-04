AMD, Mini Bilgisayar İşlemcilerini Duyurdu

AMD, Intel ile olan amansız rekabette rakibinin tek üretici olduğu bir başka alanı daha hedef aldı ve mini bilgisayar pazarına da el attı. Firma, mini bilgisayarlar için ürettiği Ryzen işlemcileri V1000 ve R1000’i tanıttı.

Uzun yıllar boyunca işlemci alanında gerçek bir rekabetle karşılaşmayan Intel, son dönemde AMD’nin yarattığı baskıyla başa çıkmaya çalışıyor. Çeşitli alanlarda Intel ile rekabet eden AMD, işlemci savaşlarında mini bilgisayar cephesinde de mücadele edecek. Firma, bu cihazlara özel ürettiği işlemcilerini duyurdu.

V1000 ve R1000 adlı işlemciler, AMD’nin Ryzen teknolojisini kullanıyor. AMD’nin kendi ürettiği mini bilgisayarlara ek olarak ASRock, EEPD, OnLogic ve Simply NUC gibi firmalar da bu işlemcilerin kullanıldığı modellerini tasarlamış durumda. Mini PC’ler yüksek işlemci / grafik işlemci bulunduruyor ve şirketlere uzun süreli hizmet sunmayı amaçlıyor. Ayrıca görece daha güvenli oluyorlar.

Şu ana kadar AMD’nin Ryzen teknolojili ürünlerini pek çok yerde görsek de temelde bir tasarıma sadık işlemcilerle karşılaştık. Bu işlemciler genel olarak düşük güç tüketen, görece yüksek performanslı sistemlerde kullanıldı. AMD nisan ayında R1000 yonga setini duyurduğunda mini bilgisayarların da geleceği belli olmuştu. Son yapılan duyuru da çalışmaların meyvesini göstermiş oldu.

Çok amaçlı minik devler

Bu miniler makine görüşü, nesne tanıma, analitik gibi alanlarda kullanılabiliyor. AMD Ryzen mini bilgisayarlar Radeon Open Compute ve OpenCL üzerinden açık kaynak kodlu yazılım modelini benimsiyor. AMD V1000 sayesinde firmanın partnerleri de Zen işlemcilere ve Vega grafik işlemcilere sahip olabiliyor.

V1000 ailesi 12-54 W aralığında değişen güç tüketimine sahip modellerle geliyor. 2 ya da 4 çekirdekli bu modellerin hızı ise 2,3 GHz ile 3,35 GHz arasında değişiklik gösteriyor. R1000 ise 15-25 W modelleriyle geliyor.

Tanıtımda söz alan AMD partnerleri de sürecin bir parçası olmaktan duydukları heyecanı dile getirdi.

AMD Ryzen işlemciler AMD’nin Zen işlemcileri ve Vega grafik işlemci mimarisini bir araya getiriyor. Böylece çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan yüksek performanslı işlemci / grafik işlemci pazarında Intel ile rekabet edebiliyor.

AMD R1000 özellikleri

TDP: 15-25 Watt

Çekirdek / iş parçacığı: 2 çekirdek / 4 iş parçacığı

Clock / Boost: 2,60 GHz / 3,50 GHz - 2,40 GHz / 3,30 GHz

L2 / L3 Cache: 1 MB L2 + 4 MB L3

Ethernet MAC: 2x10 GbE

Yeni mini bilgisayarlar farklı seviyelerdeki ihtiyaçlara cevap verebilecek ürün zenginliğie sahip. Bu cihazlar yüksek performanslı 3 boyutlu grafklere, 4K çoklu ekran desteğine ve yüksek hesaplama kapasitesine sahip.