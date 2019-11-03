AMD'nin Üst Düzey Navi Destekli Ekran Kartları Ortaya Çıktı

Görünüşe göre, dün AMD Başkanı ve CEO'su Dr. Lisa Su, üst düzey 7 nm Navi destekli grafik kartlarının yolda olduğunu söyledi. Bu sayede premium grafik kartlarının gelişinin ilk işaretleri ortaya çıkmaya başladı.

Ortaya çıkan haberlere göre, 3DCenter forum üyesi Berniyh, kısa süre önce Navi 22 ve Navi 23 ekran kartlarını (GPU'lar) ilk kez bir Linux sürücüsünde gördü. Doğal olarak insanlar bu GPU’ların, Dr. Lisa Su'nun Ağustos'ta bahsettiği premium GPU'lar olabileceğini düşünüyor.

Henüz bu üst seviye grafik kartları hakkında pek bir şey bilmiyoruz ve bunların özellikle neyi kastettiğini kesin olarak söyleyemeyiz. Ne de olsa Dr. Lisa Su, “Önümüzdeki çeyreklerde, açıkladığımız ürünlerin ötesinde zengin bir 7nm portföyümüz var” dedi. Ayrıca KOMACHI_ENSAKA adlı Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığı, haziran ayında yayınlanan Avrasya Ekonomik Komisyonu kayıt belgesi de bunu kanıtlar nitelikte görünüyor.

Eğer konuşulanlar doğruysa AMD, Nvidia’nın GeForce RTX 2080 Super veya şu anda üst seviye oyun GPU pazarına hâkim olan RTX 2080 Ti gibi premium kartlarla rekabet edebileceğini düşünüyor olabilir. Bildiğiniz gibi AMD, şu anda AMD Radeon RX 5700 ve 5700 XT kartlarının kral olduğu orta seviyeli alana odaklanıyor. Her ikisi de akıllara durgunluk veren bir performans sergilerken, Nvidia’nın en güçlü RTX kartları ile kıyaslanamıyor.

Radeon RX 5800 ve 5900 serisi

Şu anki söylentiler, Navi 22 ve 23'ün yanı sıra Navi 21'in de ‘Radeon DNA’ kullanabileceği ve daha iyi bir 7nm+ işlem düğümüne dayanabileceği yönünde ilerliyor. AMD'nin yeni GPU’larının RX 5800 ve RX 5900 serisinin içinde olabileceği konuşuluyor. Navi 21'in Radeon RX 5800 serisinde ve Navi 22'nin Radeon RX 5900 serisinde olabileceğini söylentileri yayılmaya devam ediyor.

Bu kartların ne zaman geleceği hakkında henüz bir bilgi yok. AMD'nin RDNA 2.0 mimarisinin tasarım aşamasında olduğunu gösteren yakın yol haritasına gidersek bu kartları 2020'nin ikinci yarısına kadar görmeyeceğiz gibi görünüyor.