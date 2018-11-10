AMD Zen 2 Mimarisi, Ryzen 3'ün 7nm ile Geleceğini Gösterdi

Next Horizon etkinliği sırasında AMD, yeni profesyonel EPYC işlemcisi hakkında bilgiler verdi.

AMD, Next Horizon etkinliği sırasında yeni EPYC işlemcisinin 7 nanometrelik tasarımı desteklediğini açıkladı. Böylelikle yaklaşan Ryzen 3 işlemcileri de mimari yapıya ayak uyduracak. Zen 2 mimarisi başlangıçta sadece profesyonelleri hedefleyen işlemcilerde karşımıza çıkacakken bunlardan ilki, 14nm I / O kalıbıyla sekiz 7nm yongaların gücünü bir araya getirebilen ‘Roma’ kod adı verilen ultra güçlü bir işlemci çipi olacak. AMD’nin bu yeni işlemcisi, 8 kanal DDR4 belleği ve PCIe 4'ü de destekleyecek.

AMD, yeni 'Roma' kod adlı işlemcilerin mevcut EPYC serisine kıyasla iki kat daha iyi performans göstereceğini iddia etse de herhangi bir işlemci hızı bilgisi vermedi. Şirket henüz Ryzen 3 işlemcilerin yeni Zen 2 mimarisine sahip olacağını resmi olarak doğrulamamış olsa da bu, çok güçlü bir olasılık olarak göze çarpıyor.

AMD ayrıca Next Horizon etkinliğinde dünyanın ilk 7nm grafik kartları olan Vega tabanlı Radeon Instinct MI60 ve MI50 modellerini tanıttı. AMD'nin Intel ile verdiği rekabet devam ederken şirket yeni üreteceği işlemcilerle bir adım öne geçmeyi planlıyor.