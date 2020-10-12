AMD'nin aldığı yeni bir patent, uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Project Quantum'u tekrar gün yüzüne çıkardı. Yeni patentle birlikte Project Quantum'un gerçek bir ürün olarak karşımıza çıkma ihtimali de güçlendi.

ABD merkezli teknoloji devi AMD, 2015 yılında Project Quantum'un duyurusunu gerçekleştirmişti. Bir yıl sonra, 2016 yılında AMD, Project Quantum'un sonlandırılmadığıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Ancak Project Quantum, bundan sonra derin bir sessizliğe gömülmüştü.

Yıllar sonra Project Quantum'dan tekrar canlılık belirtileri geldi. Ortaya çıkan yeni bir patent, entegre edilmiş yeni PSU çözümlerini göstermesinin yanı sıra AMD'nin halen üstünde çalıştığını ve yakın bir zaman içerisinde gün ışığına çıkabileceğini gösteriyor.

Project Quantum ölmedi

AMD'nin Project Quantum'unun ölmemesinden önce neden uzun bir süre sessizliğe gömüldüğüne bakacak olursak Richard Huddy'nin zamanında verdiği bir röportaj yeterli olacaktır. Huddy, yıllar önce verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

"Bunu, konsept bir PC olarak ortaya koyduk. Tıpkı konsept arabalar gibi pazardan direkt olarak almak pek elverişli olmayacaktır. Orijinal parça üreticilerinden bazılarıyla doğru iletişimimiz olsaydı gerçek bir ürüne dönüştürebilirdik."

Tabii bunun dışında "resmi olmayan" sebepler de bulunuyordu. Wccftech'te yer alan habere göre o dönemlerde Project Quantum, çift Fiji GPU'su için Intel işlemci kullanıyordu çünkü AMD'nin CPU'ları henüz yeteri kadar rekabetçi değildi. Ancak Zen mimarisi bu durumu birkaç yıl sonra tamamen tersine çevirdi.

Geçen bu zaman içerisinde hem AMD daha büyük bir şirket haline geldi hem de Zen tabanlı mimari pazarda liderlik pozisyonuna kadar yükseldi. Yani Project Quantum da Intel işlemcileri kullanılmadan tamamen AMD donanımlarıyla tasarlanabilir hale geldi. Yani AMD'nin Intel'in NUC ailesine bir rakip çıkarması için her şey yerli yerine oturmuş durumda.