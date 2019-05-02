AMD: PlayStation 5'in Parçası Olduğumuz İçin Mutluyuz

PlayStation 5 hakkında ilk kez konuşan AMD, Sony'nin yeni nesil oyun konsolunun bir parçası oldukları için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtti.

Sony, resmi olarak PlayStation 5’in varlığını hala onaylamamış olsa da Sony’nin sistem mimarı ve PlayStation 5’in başındaki adam diyebileceğimiz Mark Cerny, Japon teknoloji devinin yeni nesil oyun konsolu hakkında konuşmaya çoktan başlamış durumda. Üstelik artık AMD de PlayStation 5 hakkındaki suskunluğunu bozmuş durumda.

Mark Cerny’den öğrendiğimiz bilgilerden biri de PlayStation 5’in AMD tarafından üretilecek yongalara sahip olacağıydı. AMD CEO’su Lisa Su, geçtiğimiz günlerde Sony ile gerçekleştirdikleri ortaklık hakkında konuşurken, geliştirdikleri yonganın PlayStation 5’in özel sosuna yardımcı güç olacağını söyledi.

“Sony’nin yeni nesil PlayStation oyun konsolunun bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyoruz.” diyen Su, “Onlarla uzun süreli bir ortaklık kurmuş olduk. Oyunları seviyoruz. Oyunculuğun sürekli büyümek için iyi bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Yeni nesil PlayStation’ın yapacakları için heyecanlıyız ve bunun bir parçası olduğumuz için mutluyuz.” dedi.

Mark Cerny’e göre PlayStation 5, üçüncü nesil Ryzen işlemcilerini temel alan sekiz çekirdekli 7nm Zen 2 mimarisine sahip işlemcilerden güç alacak. PlayStation 5’in 8K çözünürlüğe kadar destek vereceği iddia edilirken, 3D ses teknolojisi sayesinde oyuncuları çok daha gerçekçi bir atmosferin içine dahil edecek.