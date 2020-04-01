AMD’nin, RDNA2 mimarisine sahip Radeon RX Gamma XT ekran kartlarının özellikleri ortaya çıktı. 7 nm mimariyle gelecek ekran kartının 26 TFLOPs güç üretmesi bekleniyor.

AMD’nin yeni nesil GPU’su Radeon RX Gamma XT için yeni bilgiler ortaya çıktı. AMD’nin RDNA2 mimarisinin yeni yıldızı olacak yeni nesil ekran kartı, performansıyla büyük beğeni toplayacak gibi duruyor.

Donanım

AMD’nin yeni ekran kartı RX Gama XT, ortaya çıkan bilgilere göre 1,5 TB/sn bant genişliği, 21,2 Gigaray ve 26 TFLOPs güç üretebilen ekran kartı, aynı zamanda ışın izleme teknolojisiyle de oyuncuların ihtiyaçlarını uzun süreler boyunca karşılamayı vadediyor. 7 nm mimarisiyle üretilen RX Gama XT, 2.633 MHz hızında çalışabiliyor. AMD, yeni ekran kartında kullanılacak işlemci çekirdeklerinde TSMC’den yardım almış görünüyor.

Tasarım

Yapılan yeni sızıntılara baktığımızda ekran kartının referans tasarımı da karşımıza çıkıyor. Görünüşe göre, yeni ekran kartının eski Navi mimarili GPU’larda görmeye alışık olduğumuz çift fanlı bir tasarımla geleceği konuşuluyor. Öte yandan AMD’nin yeni RDNA2 mimarili ekran kartları için yepyeni bir tasarıma geçeceği de konuşulanlar arasında. Ortaya çıkan görüntülerin, GPU’nun test süreci için yapıldığı düşünülüyor.

Dengeleri Değiştirebilir

AMD, tanıtacağı bu yeni kartla dengeleri değiştirebilir. Tüm özelliklerine baktığımızda 26,6 TFLOPs’luk bir güç sunmayı başardığını gördüğümüz RX Gama XT, bu gücü sadece çekirdek sayısındaki artışla değil, 2,633 GHz gibi GPU’lar için yüksek sayılacak çekirdek saat hızlarıyla da karşılıyor.

512 bit veri yoluna sahip olması beklenen kartın 24 Gbps hızına sahip 32 GB GDDR7 belleğiyle geleceği düşünülüyor.

AMD, bu ekran kartıyla bir yıl önce neredeyse imkansız sayılan 4K 120 Hz oyun standardını hedefliyor. Bu kart tahminlerde olduğu gibi çıkarsa en büyük rakibi Nvidia’ya karşı büyük bir koz elde etmiş olacak. Elbette Nvidia’nın bu karta cevap olarak çıkarması beklenen RTX 3080 veya RTX 3080 Ti ekran kartlarının performanslarını da merakla bekliyoruz.