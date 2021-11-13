Kısa bir süre önce güvenlik açığı uzmanlarınca saptanan ve 18’i yüksek önem arz eden Radeon güvenlik açığı sorunu çözüldü. Görünen o ki bu sürücü güncellemeleri, artan FPS ve yazılım geliştirmelerinden çok daha fazlasını sunuyor.

GPU donanım üreticilerinin grafik sürücüsü güncellemeleri, genellikle belli bir heyecan ve şüpheyle karşılanır. Bazı kullanıcılar, yeni bir paketin sağlayabileceği potansiyel oyun ve uygulama desteği, işlevsellik veya saf FPS'yi dört gözle beklerken bazılarıysa, bunun yol açabileceği sorunların, çözdüğü sorunlardan daha fazla soruna yol açabileceği korkusuyla tereddütte kalır.

AMD'nin en son güvenlik bülteni de, grafik yeteneklerinin yanı sıra güvenlik duruşunu da desteklemek için Radeon sürücülerini güncel tutmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir nitelikte.

Güvenlik açıkları sadece Radeon serisiyle sınırlı değil

Team Red tarafından yayınlanan en son yaygın güvenlik açıkları ve riskler (CVE'), 18 yüksek önem düzeyine sahip güvenlik açığı dahil olmak üzere 27 sürücü düzeyinde güvenlik bulgusunu kapsıyor. Güvenlik açıklarının neden olduğu sorunlar arasında yetkilerin istenmeyen şekilde yükseltilmesi, DLL ele geçirme ve rastgele kod yürütme gibi sorunlar bulunuyor. Bu açıklardan yararlanan kötü niyetli aktörler ise, güvenliği ihlal edilmiş bilgilerden bütün verinin kaybına kadar kullanıcının karşılaştığı etkilere neden olabiliyor.

Neyse ki AMD Radeon kullanıcıları için bu sorunların çoğu, şirketin son birkaç sürücü sürümüyle birlikte giderilmiş durumda. Radeon 20.7.1 ve Radeon 21.Q1 Enterprise sürücü paketlerinden başlayarak AMD, 18 yüksek önem dereceli CVE'nin tümü de dahil olmak üzere bu güvenlik sorunlarının çoğunu önemli ölçüde azaltmayı başardı. Bu sürümler ve ilgili güvenlik endişelerini giderme yetenekleri, son kullanıcıların GPU'ları tarafından verimli veri ve görüntü işlemeden daha fazlasını temel alan sürücü güncellemelerini gözden geçirmeleri ve değerlendirmeleri için de mükemmel bir fırsat.

Son zamanlarda fark edilen güvenlik açıkları sadece AMD'nin Radeon serisiyle de sınırlı değil. The Register’a göre Pentium, Celeron, Atom ve Xeon serileri de dahil olmak üzere AMD'nin EPYC işlemcilerinin ve Intel'in Wi-Fi, SSD'lerinin ve işlemcilerinin tüm nesillerinin dahil olduğu 70'den fazla güvenlik açığını kapsıyor. Güvenlik sorunları, güvenlik açığı uzmanı Ori Nimron, siber güvenlik ürünü geliştiricisi CyberArk Labs ve diğerleri dahil olmak üzere birçok araştırmacı ve kuruluş sayesinde keşfedildi ve rapor edildi. AMD bültenlerine göre, "Radeon Software sürüm 21.4.1, Radeon Pro Software sürüm 21.Q2 Enterprise gibi AMD GPU kullanıcıları güncel olmalı ve rapor edilen açıklardan korunmalıdır."