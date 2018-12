AMD, Radeon Software Adrenalin 2019 Edition Graphics'in 18.12.2 (18.50.02) sürümlü driver'ını yayınladı. Bu sürüm, çeşitli oyunlar ve uygulamalar için performans artışı vadediyor.

AMD'nin yeni yayınladığı driver, özellikle Assassin's Creed: Odyssey, Shadow of the Tomb Raider, DOOM, Wolfenstein II: The New Colossus ve Strange Brigade oyunları düşünülerek geliştirilmiş. Her bir oyunda bir önceki sürüme göre sırasıyla %4, %3, %5, %5 ve %7'lik performans artışı sunan yeni driver, diğer birtakım problemleri de ortadan kaldırıyor.

Assassin’s Creed: Odyssey'deki siyah ekran sorunları, Battlefield 1 ve Strange Brigade'deki takılma problemleri ve Black Ops 4 ve Forza Horizon 3'ün başlangıçta kapanma durumları bu güncellemeyle düzeltilenler arasında.

Buna ek olarak AMD; Radeon ReLive, Radeon ReLive Game Streaming, Radeon ReLive for VR, AMD Link, Radeon Overlay, Radeon Game Advisor uygulamalarına da bazı performans geliştirmeleri ve ufak yeni özellikler getirmiş.

Uyumluluğa gelecek olursak, bu güncellemeyi kullanabilmek için Windows 7 veya Windows 10 kullanıyor olmanız gerekiyor. Windows 8 ve 8.1 için bir destek sunulmazken, elbette ekran kartınızın da uyumlu olması gerekiyor. Güncellemeyi yüklemeden önce şu an kullandığınız driver'ı kaldırmanızı ve yeni sürümü sıfırdan kurmanızı öneriyoruz.