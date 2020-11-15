AMD'nin Renoir İşlemcileri Mini PC'lere Geliyor

Anakart ve donanım üreticisi Gigabyte, Zen 2 mimarili AMD Renor işlemcilere sahip yeni BRIX Mini PC setini yakın zamanda tanıtmaya hazırlanıyor. Renoir BRIX'lerin WiFi6 ve 2,5GB Ethernet de dahil olmak üzere tüm cephelerde yükseltmeler alması bekleniyor.

Tayvan merkezli donanım üreticisi Gigabyte, BRIX Mini-PC serisini yakın zamanda Zen 2 çekirdek mimarisine sahip AMD Renoir işlemciler ile yenileyecek. Şirket tarafından paylaşılan bir sayfada yeni nesil AMD BRIX için çok kısa bir tanımla birlikte "Yakında Geliyor" notuyla bir ürün tanıtımı yapıldı.

Donanım üreticisi, Core i3-1115G, Core i5-11135G7 ve Core i7-1165G7'den oluşan Intel Tiger Lake BRIX serisini halihazırda tanıttı. Bu Mini PC'lerde PCIe Express 4.0, WiFi 6 ve Thunderbolt 4 bulunuyor. Bununla birlikte şirketin ayrıca AMD Ryzen Embedded V1000 serisi yongada sistem içeren BRIX serisi de bulunuyor. Zen 2 mimarili APU'ların da gelmesiyle birlikte Gigabyte'ın Mini-PC sektöründeki ürün portföyünün oldukça genişleyeceği söylenebilir.

Renoir işlemcili BRIX Mini-PC serisi neler sunacak?

Gigabyte, AMD BRIX serisini şu anda neredeyse iki yaşında olan Raven Ridge serisinden bu yana ilk kez güncelleyecek. Bu nedenle yeni nesil Renoir cihazlar, WiFi6 ve 2,5 GB Ethernet bağlantısı dahil olmak üzere neredeyse tüm cephelerde büyük bir yükseltme alacak.

Bu noktada AMD Renoir serisinde yerleşik Vega grafik kartı sayesinde 4K çözünürlük sunan 4'e kadar ekranın destekleneceği de belirtiliyor. Cihazlardaki esas yükseltme ise elbette en yeni Ryzen 4000U işlemcilerle birlikte sunulan 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla gelen bilgi işlem performansındaki artış olacak.

Tanıtım görselinden anladığımız kadarıyla Tayvanlı şirket, yeni BRIX serisini 'Tall' ve 'Slim' olmak üzere iki versiyonla satışa sunacak. Yeni serinin diğer özelliklerinin neler olacağı ya da ne zaman tanıtılacağı şimdilik bilinmiyor. Şirketten konuya dair yeni bir duyuru gelirse sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.