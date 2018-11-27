AMD Ryzen 2700 ve 2600X için Soğutucu Yükseltmesi Geliyor

Sınırlı bir süre için AMD Ryzen 2700 ve 2600X işlemcileri özel soğutucu paketleri ile geliyor.

AMD, her zaman yeni bilgisayar toplayan insanlar ya da bilgisayar parçasını değiştirmek isteyenler bazı risklere sahip olmuştur. Çok kaliteli ürünleri olsa da konu hakkında çok bilgisi olmayanlar için tam bir baş belası olabilen AMD, özellikle Ryzen 7 2700 ve Ryzen 5 2600X için önümüzdeki tatil döneminde iki işlemci için de özel bir ekstra soğutucu paket yayınlamayı planlıyor.

Toplamda 5 farklı (Wraith Stealth, Spire, Spire LED RGB, Max ve Prism) stok soğutucuya sahip olan AMD'nin bu iki işlemcisi, normalde Wraith Spire (2700 modeli LED'li) soğutucuyla geliyordu. AMD'nin hazırladığı yeni paket sayesinde her iki işlemci de Wraith Max LED soğutucuyla gelecek.

Henüz gelecek olan paketin ne kadarlık bir süre için kullanılabilir durumda olacağı hakkında bir bilgi yok, ancak İngiltere'de ön satışlara sunuldu bile. Ryzen 7 2700 modeli İngiltere içerisinde 285.98 Pound ile ön satışta iken Ryzen 5 2600X modeli ise 221.99 Pound ile kullanıcılarını bekliyor.

Son olarak unutmamanız gerek ki bu iki ürün sınırlı sayıda üretilecek ve satın alacak olursanız satın alma esnasında özel sürümü seçtiğinize emin olmalısınız. Seçmediğiniz takdirde klasik versiyonları hiç fark etmeden alabilirsiniz.