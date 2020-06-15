AMD, Ryzen 4000 Serisini 2021’e Erteleyebilir

Vietnam’dan gelen haberlere göre AMD, Zen 3 mimarili Ryzen 4000 serisini 2021 başlarına kadar erteleyebilir. Bunun sebebi herhangi bir sıkıntı değil, firmanın kendi ürünlerinin satışını kesmek istememesi.

Dünya genelindeki salgından dolayı 2020 yılında pek çok ürünün tedarik zinciri bozuldu ve pek çok firma çalışanlarına izin vermek durumunda kaldı. Firmalar yeni ürünlerinin çıkış tarihini de ertelemek zorunda kaldı.

Son dönemlerde işlemci pazarının yükselen yıldızı olan AMD de Zen 3 işlemcili Ryzen 4000 serisi işlemcilerini erteleyebilir. Öte yandan firmanın bu kararı almasının ardında herhangi bir sorun yer almıyor, tek sebep şu anda satışların çok iyi olması.

AMD kendi satışlarını kesmek istemiyor:

AMD, yeni nesil konsollarda da kendi ürünlerinin kullanılmasını sağlayacak. Yani firmanın şu andaki ürünleri oldukça çok talep görüyor. Ayrıca satışlarda da oldukça iyi ilerleme görülüyor. Zen 2 işlemciler oldukça güçlü bir konumda bulunuyor.

Daha önce gelen haberlerde ve AMD’nin resmi yol haritasında Zen 3 mimarisine sahip 7 nm EUV işlemcilerin bu yılın sonlarında piyasaya çıkacağı bilgisi yer alıyordu. Bu hamlenin firmanın x86 pazarındaki konumunu güçlendireceği tahmin ediliyordu.

Öte yandan Intel’in bu yıl amiral gemisi olarak seçtiği 10 nm mimarili işlemcilerin, özellikle de şu andaki fiyatlarla çok da rekabetçi olmadığını göz önüne alan AMD, kendisine yeni bir yol haritası çizmeye karar verdi.

AMD büyük sürpriz yapabilir:

Bir diğer iddiaysa AMD’nin 7 nm altyapıyı doğrudan pas geçebileceği yönünde. Söylentilere göre firma doğrudan doğruya 5 nm altyapısına geçebilir. Benzer söylentileri daha önce de duymuştuk, yani AMD’nin bu hamlesi çok ilginç olmayacaktır.

Öte yandan bu haberlere biraz şüpheci yaklaşmakta da fayda var. AMD gibi büyük firmalar planlarını kolay kolay değiştirmeyi tercih etmiyor. AMD gerçekten de böyle bir karar aldıysa da bu kararın önce internette yer alması bekleniyor.