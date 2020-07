AMD, Ryzen 4000 Serisi İşlemcileri Masaüstü Platforma Taşıdı

AMD, dizüstü bilgisayarlara etkileyici bir performans sunan Ryzen 4000 serisi işlemcilerinin masaüstü versiyonlarını duyurdu. 6 model olarak karşımıza çıkan işlemciler, şu an için ayrı bir ürün olarak satın alınamıyor.

Son dönemlerin popüler donanım üreticilerinden bir tanesi olmayı başaran AMD, bir süre önce dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Ryzen 4000 serisi işlemcilerle karşımıza çıktı. Bu işlemciler, dizüstü bilgisayarlara ciddi bir güç sunuyor ve gerek oyuncular gerekse ağır uygulamalar kullanan tüketicileri mest ediyordu. Şirket şimdi, Ryzen 4000 serisi işlemcilerin masaüstü versiyonlarını resmen duyurdu.

Dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Ryzen 4000 serisi işlemciler, AMD'nin Zen 2 mimarisine sahipti. Şirket, 2020'nin ilerleyen dönemlerinde de Zen 3 mimarisi ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Masaüstü bilgisayarlar için geliştirilen Ryzen 4000 serisi işlemciler de Zen 3 yerine 7 nm Zen 2 mimarisiyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Ne yazık ki bu işlemciler, kısa bir süre sonra "eski" olarak nitelendirilecek.

AMD'nin masaüstü bilgisayarlar için sunduğu Ryzen 4000 serisi işlemcilere sahip olmak isteyen bir kullanıcı, şu an için bir süre beklemek zorunda kalacak. Eğer beklemek istemiyorsa yeni bir masaüstü bilgisayar almak durumunda kalacak. Çünkü AMD, yeni işlemcilerini şu an için perakende olarak sunmuyor. Bu işlemciler şu an için, sadece bir bilgisayarla birlikte satın alınabilecek.

Bir masaüstü bilgisayar, sadece işlemcisiyle bir anlam ifade etmiyor. Bu işlemciyi destekleyecek bir ekran kartı, özellikle de oyuncular için vazgeçilmez bir şey. Bu durumu görmezden gelmeyen AMD yönetimi, oyunlarda etkileyici bir deneyim sunan dahili bir AMD Radeon GPU ile yeni işlemcilerini destekliyor. Kullanıcılar isterse, bu işlemciyi harici ekran kartlarıyla da destekleyebiliyorlar.

AMD'nin Ryzen 4000 serisi yeni işlemcileri neler sunuyor?

AMD'nin masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan Ryzen 4000 serisi işlemcileri, 6 farklı model olarak karşımıza çıkıyor. Bu modellerin en düşüğü, AMD Ryzen 3 4300GE olarak karşımıza çıkıyor. 4 çekirdek 8 thread içeren bu işlemci, 3.5 GHz temel frekans hızında çalışıyor ve hızlandırılmış modda 4.0 GHz hıza ulaşabiliyor. 6 çekirdekli dahili GPU'ya sahip olan işlemci, 1700 MHz grafik frekans değerine sahip.

AMD Ryzen 4000 serisindeki en yüksek performansı sunan işlemci "AMD Ryzen 7 4700G" ismine sahip. Temel frekans hızı 3.6 GHz olan işlemci, hızlandırılmış modda 4.4 GHz'ye kadar ulaşabiliyor. 8 çekirdek 16 threade sahip olan işlemcinin dahili GPU'su, 8 çekirdeğe sahip ve 2.100 MHz frekansta çalışıyor. Bu işlemci, uygun fiyatlı olması durumunda oyuncuları hayli etkileyecek gibi görünüyor. AMD, yeni işlemcilerinin fiyatları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.