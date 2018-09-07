AMD Ryzen 5 2400G Battlefield 5'i 30 Fps'de Oynatıyor

AMD'nin en üst seviye işlemcisinin APU'su, henüz final sürümü çıkmamış olan Battlefield 5'te oldukça iyi bir performans sergiliyor.

AMD'nin son Ryzen APU'ları (Hızlandırılmış İşlem Birimleri), özellikle Ryzen 5 2400G'te, şaşırtıcı biçimde güçlü grafik işleme yetenekleri ile geliyor.

Peki bu işlemciler oyunlarda nasıl performans sergiliyor?

WccfTech bu sorunun cevabını yakın gelecekte çıkacak olan Battlefield 5 betasını test ederek veriyor. Oyunda alınan sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı:

Ryzen 5 2400G, oyun 1080p çözünürlük ve orta seviye grafik detayları ile çalıştırıldığında saniye başına 30 kare işlemeyi başarıyor. Bu sonuç, günümüzde video oyunlarının oynanabilirliği için kabul edilebilir en küçük FPS değerine tekabül ediyor.

WccfTech, sonrasında oyunun çözünürlük ölçeğini %75'e düşürüyor ve 15 FPS'lik bir kazanç ile saniyede 45 kare elde etmek mümkün oluyor.

Video oyunları için elde edilebilecek en yeterli rakam 60 FPS olsa da en üst seviye ekran kartları bile bunu her oyunda başaramayabiliyor. Kaldı ki Battlefield 5 henüz tamamlanmamış bir oyun; nitekim geliştirme aşamasında yapılacak sürüyle optimizasyon işlemi olacaktır. Bu da oyunun final sürümünde Ryzen 5 2400G ile daha iyi FPS değerleri görebileceğimiz anlamına geliyor.

Orta seviye grafik detayları ile 30 FPS'de oyun oynamak çok ideal bir yol değil ancak birçok oyuncu için gayet makul bir seçenek.