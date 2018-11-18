AMD Ryzen 7 3700U Ortaya Çıktı: Zen 2 Mimarisi Yolda mı?

AMD, son senelerde masaüstü işlemci tarafında yaptığı atılımlarla birçok insanın beğenisini toplamayı başardı. Şirketten dizüstü tarafında çok büyük adımlar görmemiş olsak da, hiçbir şey yapmadıklarını söylemek de doğru olmaz. Ancak yakın zamanda bu durum değişebilir.

AMD'nin çok güçlü olmayan Ryzen 7 3700U APU'su ortaya çıktı. ZM370SC4T4MFG_38/22_Y koduyla anılan işlemci, 4 çekirdek ve 8 thread'li olacakken 2.2 GHz baz hızı ve 3.8 GHz boost hızı ile şu anki 2700U APU'su ile oldukça benzer.

APU'nun UserBenchmark tarafından Picasso olarak tanınan GPU'su, diğer birçok özellik gibi sadece bir kod adından ibaret. AMD'nin 3000U serisinin 2000U serisine oldukça benzeyeceğini düşündüğümüzde, şimdi de AMD APU'larda kullanılan RX Vega 10 GPU'sunun 3700U'da da bulunması beklenmedik olmaz.

Her ne kadar şu an için hiçbir şey tam olarak belli olmasa da, Informatica Cero'dan sızdırılan slaytlara göre Ryzen 7 3700U, Zen 2 mimarisini kullanacak. Bu durum aslında oldukça ilginç; çünkü bakıldığında Ryzen ailesinin dizüstü bilgisayarlarda masaüstü muadillerine göre pazar payı açısından oldukça geride olduğunu biliyoruz.

Eylül 2017 yılında Picasso adını ilk duyduğumuzda beri geçen sürede, bu GPU'nun aslında 12 nanometrelik bir süreçle üretilen Raven Ridge serisi dışından bir şey olmadığını anlıyoruz. Elbette bu çıkarımın elimizdeki bilgiler ışığında yapıldığını da belirtelim.

Her ne kadar bazıları bu yeni APU'nun 7nm'lik teknolojiyle üretileceğini söylemiş olsa da AMD'nin bu teknolojiyi ilk olarak sunucularda kullanılmak üzere tasarlanan EPYC işlemleriyle tanıtıp Ryzen masaüstü çözümlerine getirmesi daha olası görünüyor. Yani Zen 2 tabanlı dizüstü APU'ları için hala biraz zaman var.