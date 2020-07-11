AMD Ryzen 7 4700G, Benchmark Testinde Dikkat Çekti

AMD Ryzen 7 4700G işlemci, bütün çekirdeklerinin 4.54 GHz hıza overclocklanmış haliyle ortaya çıkarken, performansıyla işlemci benchmark testlerini paramparça etti. Renoir serisi kart Zen 2 mimariye sahip.

AMD daha önce defalarca yeni Zen 3 mimarisinin 2020 yılında karşımıza çıkacağını söylemişti. Zen 3 gelmeden önce karşımıza çıkacak başka Zen 2 ürünleri de bulunuyor. Renoir olarak da bilinen yeni işlemci serisinde Ryzen 4000G serisi yer alacak.

Bu işlemcilerden biri olan Ryzen 7 4700G APU hakkında bilgiler ortaya çıktı. Çekirdeklerinin hızı 4,55 GHz olarak ayarlanan işlemcinin benchmark sonuçları oldukça etkileyici oldu. 8 çekirdek 16 iş parçacığı bulunacağı söylenen kart 12 MB cache bulunduracak.

AMD Ryzen 7 4700G benchmark'larda dikkat çekiyor

Her ne kadar elimizdeki veriler resmi olmasa da oldukça güçlü bir işlemciyle karşı karşıyayız. 512 çoklu hesaplama birimine sahip işlemci çekirdeklerinin normalde 2,1 GHz olacak. İşlemcinin güç tüketimi ise 65 W olacak.

ITCooker tarafından Facebook’ta paylaşılan bazı görsellerde CPU-Z ve Cinebench R20 ekran görüntüleri yer aldı. Ekibin kurduğu test sistemi sıvı soğutuculu basit bir deneme cihazı idi. Görsellerde gizlenen işlemci adının Ryzen 7 4700G’nin overclocklu bir hali olduğu öne sürüldü.

Bu çekirdek hızında Ryzen 7 4700G, Cinebench R20 testinde 5336 puan almayı başardı. Cinebench R15’de ise çoklu çekirdek testinde 2325 puan aldı. Cinebench R15 benchmark'ında işlemcinin tek çekirdek puanı da 217 oldu.

AMD Ryzen 7 4700G zirveye yakın

İşlemcilerin benchmark testinde elde ettiği sonuçlar her zaman için gerçek sonuçları yansıtmıyor. Yine de yeni AMD işlemcinin başarı derecesinin görmek için diğer işlemcilerin bu testlerde elde ettiği sonuçlarla karşılaştırmamız mümkün. Karşımızda şöyle bir liste yer alıyor:

AMD Ryzen 9 3900XT: 7.152

AMD Ryzen 9 3900X: 6.928

Intel Core i9-10900K: 6.344

AMD Ryzen 7 4700G: 5.336

Intel Core i9-9900KS: 5.211

AMD Ryzen 7 3800XT: 5.061

Intel Core i9-9900K: 4.955

AMD Ryzen 7 3700X: 4.791

AMD Ryzen 5 3600XT: 3.805

AMD Ryzen 7 4700G, Intel Core i9-9900KS öncesinde geldi. Tabii sonuçta elimizde resmi bir test sonucu olmadan işlemci hakkında kesin konuşmamız mümkün değil ancak AMD, Zen 2 için görkemli bir vedaya hazırlanıyor gibi görünüyor.