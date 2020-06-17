AMD’nin uzun süredir piyasayı kasıp kavuran Zen 2 işlemci mimarisi, masaüstüne uyarlanmış Renoir APU’larla bir kez daha güç gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Ryzen 4000 serisi APU’lar çok uzak değil.

Hem bilgisayar tutkunlarının hem AMD’nin hem de konsol üreticilerinin favorisi olan Zen 2 mimarisi, oldukça başarılı performans göstermeye devam ediyor. Satış performansı nedeniyle beklenenden daha iyi konumda kalacak olan seriye yeni üyeler katılıyor.

Şu anda AMD’nin masaüstü bilgisayarlarda kullandığı APU’lara baktığımızda bir önceki nesilden kalma Zen+ altyapısını görüyoruz. İnternette dolaşan söylentilere göre bu durum çok yakın zamanda değişiklik gösterebilir.

Renoir APU’lar masaüstüne geliyor:

Şu anda AMD’nin izleyeceği yol haritasını bilmiyoruz. Intel’in gizlemeye çalıştığı telaşını daha da körüklemek isteyen firma, bu nedenle büyük bir gizlilik içerisinde hareket ediyor. O nedenle de şimdilik yapabileceğimiz en iyi şey söylentilere ve tahminlere kulak kabartmak.

APISAK adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, 3DMark benchmark testlerinde yer alan 3 farklı açıklanmamış SKU yer alıyor. Paylaşımda yer alan 3 SKU sırasıyla Ryzen 7 Pro 4750G, Ryzen 5 Pro 4650G ve Ryzen 3 Pro 4350G oldu. Buradaki soruysa isimlerin sonunda yer alan 50 rakamının neyi ifade ettiği. Tahminler, XX50 isimlendirmesinin son dakikada yapılmış bir isim değişikliğini gösterdiği yönünde. Öte yandan bu APU’lar teknik olarak Renoir’lerin masaüstü versiyonu olacak.

Olası yeni AMD işlemcileri:

Bir başka listelemede de AMD Ryzen 7 Pro 4750G ismi göze çarpıyor, yani yeni APU’ların geleceğini iddia edenlerin elinde birden fazla kaynak var. Elimizdeki verileri topladığımızdaysa şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:

Ryzen 7 Pro 4750G: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3,6 GHz - 4,4 GHz, 8 CU, 2,1 GHz, 65 W TDP

8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3,6 GHz - 4,4 GHz, 8 CU, 2,1 GHz, 65 W TDP Ryzen 7 Pro 4750GE: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3,1 GHz - 4,3 GHz, 8 CU, 35 W TDP

8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3,1 GHz - 4,3 GHz, 8 CU, 35 W TDP Ryzen 5 Pro 4650G: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 3,7 GHz - 4,3 GHz, 7 CU, 1,9 GHz, 65 W TDP

6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 3,7 GHz - 4,3 GHz, 7 CU, 1,9 GHz, 65 W TDP Ryzen 5 Pro 4650GE : 6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 3,3 GHz - 4,2 GHz, 7 CU, 35 W TDP

: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 3,3 GHz - 4,2 GHz, 7 CU, 35 W TDP Ryzen 3 Pro 4350G : 4 çekirdek / 8 iş parçacığı, 3,8 GHz - 4,1 GHz, 6 CU, 1,7 GHz, 65 W TDP

: 4 çekirdek / 8 iş parçacığı, 3,8 GHz - 4,1 GHz, 6 CU, 1,7 GHz, 65 W TDP Ryzen 3 Pro 4350GE: 4 çekirdek / 8 iş parçacığı, 3,5 GHz - 4,1 GHz, 6 CU, 35 W TDP

AMD’nin bir önceki nesil APU’ları, özellikle belli bir bütçeyi aşmadan bilgisayar toplamak ve oyun oynamak isteyenler için adeta ilaç olmuştu. Yeni nesil mimariler öncesinde güncellenecek bir APU da elbette büyük ilgi görecektir.