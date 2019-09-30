AMD, İşletmeler İçin Tasarlanan Ryzen PRO Serisini Duyurdu

Dünya üzerindeki en büyük işlemci üreticilerinden biri olan AMD, yeni işlemcilerini duyurdu. İşletmelerin yüksek performans ihtiyaçlarına yönelik olacak şekilde tasarlanan ve çok güçlü işlemcilerden oluşan Ryzen PRO serisi, şirketin güçlü ürünlerinden biri olacak.

Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde ara ara AMD Ryzen 9 3900'ün geleceğine dair birtakım söylentiler ortada dolaşıyordu. Bugün ise AMD, Ryzen 9 PRO 3900 önderliğindeki yeni bir PRO işlemci serisini duyurdu.

Yeni PRO serisinde Ryzen 9 PRO 3900'ya Ryzen 7 PRO 3700, Ryzen 5 PRO 3600 ve Radeon Vega kullanan bir dizi G serisi işlemci eşlik edecek. Şunu da belirtmemiz gerekiyor ki işlemcilerin hepsi 65 W güç kullanıyor. Bu yüzden de yüksek overclock sonuçları elde etmek pek de mümkün değil. Örneğin Ryzen 9 PRO 3900X, 4,6 GHz hızına ulaşabilirken Ryzen 9 PRO 3900, 4,3 GHz hızına ulaşabiliyor.

Ryzen PRO serisi, iş yerlerindeki bilgisayarlara güç verecek:

Öncelikle bu işlemcilerin günlük kullanıcılara hitap etmediğini belirtmemiz gerekiyor. Yani bir bilgisayar toplamaya çalışıyorsanız bu işlemcilere yönelmeniz pek de doğru olmaz. Bu işlemciler, iş yerleri ve ticari kullanım için dizayn edilmiş. Yani iş yerlerindeki bilgisayarlara özel birçok özellik, bu seride kullanıcılara sunulacak. Örneğin bu AMD Ryzen PRO işlemcilerinin her biri, AMD'nin GuardMI teknolojisi ile donatılmış, yerleşik bir güvenlik işlemcisi ile birlikte geliyor. Bu da bilgisayarların siber saldırılar açısından daha korunaklı bir hâl almasını sağlıyor.

AMD, aynı zamanda HP ve Lenovo gibi şirketlerle de anlaşma sağladı. İşlemciler, Lenovo ThinkShield ve HP SureStart destekleri bulunan HP EliteDesk 705 G5 ve Thinkpad M75Q-1 gibi sistemlerde de kullanılacak.

Bu işlemcilerin yakın zamanda çıkması muhtemel olan oyun odaklı işlemcilerle yarışmasını beklemiyoruz çünkü işlemciler bunun için tasarlanmamış fakat birçok şirketin, özellikle de video düzenlemek ve render işlemlerini hızlandırmak amacıyla bu işlemcileri tercih etmesi bekleniyor.