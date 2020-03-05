AMD Ryzen Pro Serisinin İki Üyesi 3DMark’ta Ortaya Çıktı

Intel’le kıyasıya mücadele içinde olan AMD’nin merakla beklenen Ryzen Pro 4000 serisinde yer alan iki işlemcinin özellikleri, 3DMark üzerinde ortaya çıktı. Özelliklerini gördüğümüz iki işlemci Ryzen 7 Pro 4750U ve Ryzen 5 Pro 5650 oldu.

Intel ve AMD arasındaki işlemci savaşı dur durak bilmezken Lenovo, önümüzdeki haftalarda çıkacak AMD Ryzen Pro 4000 işlemcilerini bilgisayarlarında kullanacağını açıkladı. Biz AMD’nin yeni Ryzen Pro 4000 serisi işlemcilerinin nasıl performans vereceğini merak ederken ortaya yeni bilgiler çıktı.

3DMark üzerinde gözüken bilgileri gören bazı kişiler, AMD’nin yeni Ryzen Pro işlemcilerinden ikisinin özelliklerini bizlerle paylaştı. Radeon Graphics ekran kartına sahip Ryzen 7 Pro 4750U ve Ryzen 5 Pro 5650 işlemcilerinin neredeyse tüm özellikleri bir grafik halinde önümüze sunuldu.

AMD'nin Ryzen Pro 4000 serisindeki iki işlemcisi:

3DMark üzerinde kendisini gösteren her iki işlemcinin de bir Lenovo bilgisayar üzerinde test edilmiş olması ayrıca dikkat çekti. Peki bu işlemciler neler sunuyor? Dilerseniz, paylaşılan grafiğin sol kısmında yer alan AMD Ryzen 7 Pro 4750U ile açıklamaya başlayalım.

Ortaya çıkan bilgilere göre Ryzen 7 Pro 4750U, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla 4,2 GHz hıza erişebiliyor. 3DMark, işlemcinin TDP değerini 0 olarak yansıtıyor gibi gözüküyor. Ancak bu durum muhtemelen 3DMark’ın işlemcinin TDP değerini ölçememesinden dolayı kaynaklanıyor.

Grafiğin sağ kısmındaki işlemcimiz ise AMD Ryzen 5 Pro 4650U. Bu işlemci, 6 çekirdeği ve 12 iş parçacığıyla 4 GHz hıza imkan tanıyor. Bu işlemcide de Ryzen 7 Pro 4750U işlemcisindeki gibi TDP değerleri ölçülememiş olsa gerek zira bir önceki işlemci gibi yeniden 0 değeri karşımıza çıkıyor.

Bunun dışında bu işlemcilerin ikisinin de birer Lenovo laptopu üzerinde bulunduğu söylemiştik. İşte bu laptopların hangi laptoplar olduklarını bilmiyoruz. Ancak Lenovo, geçtiğimiz günlerde AMD’nin Ryzen Pro 4000 serisini ThinkPad T14, ThinkPad X13, ThinkPad L15 ve ThinkPad L14 laptoplarında kullanacağını söylemişti. İşlemcilerin gerçek performansının geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Intel modellerini geçip geçmeyeceğini ilerleyen günlerde öğreneceğiz.