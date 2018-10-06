AMD, Threadripper 2 Serisine İki Yeni İşlemci Ekledi

Eğer herhangi bir sebepten dolayı gözünüzü Threadripper 2'ye dikmişseniz ancak 32 çekirdek de fazla geliyorsa sizin için güzel bir haberimiz var. AMD, Threadripper 2 için 12 çekirdekli ve 24 çekirdekli işlemcilerini duyurdu.

AMD, yakınlarda Threadripper 2 serisine ait olacak olan 2 yeni işlemci duyurdu. 2920X modeli 12 çekirdek olacakken 2970WX 24 çekirdekli olacak ve 29 Ekim'de sırasıyla 649 dolar ve 1299 dolar fiyat etiketleriyle piyasaya çıkacak. Bu iki işlemciye düşük fiyatlı demek çok doğru olmaz ancak belli bir işi yapmak istiyorsanız yüksek meblağlar ödemeniz gerekebilir.

2920X işlemcisi, 16 çekirdekli 2950X ile benzer özelliklere sahip. 3.5 GHz baz hız, 32 MB'lık Level 3 cache ve 180 wattlık termal güç tasarımı her iki işlemcide de aynı; farklılık ise aşırtmalı hızlarda. 2920X, 4.3 Ghz ile aşırtmalı hızda 2950X'ten 0.1 GHz daha yavaş çalışıyor.

2970WX ise, 32 çekirdekli 2990WX'in küçük kardeşi gibi. 3 GHz baz hız, 4.2 GHz aşırtmalı hız, 64 MB'lık Level 3 cache ve 250 wattlık termal güç tasarımı iki işlemcide de değişiklik göstermiyor. Başka bir deyişle, çoklu iş parçacığının sınırlarını test etmediğiniz sürece yeni modellerde fazla bir fark göremeyebilirsiniz.

Üst seviye WX çiplerinden herhangi birine sahipseniz, Ekim ayından sonra işlemcilerini daha çok seveceksiniz. Çünkü AMD, Dynamic Local Mode (Dinamik Yerel Mod) yazılımı başlatarak işlemcileriniz belli işlemleri yaparken daha hızlı çalışmasına olanak sağlayacak.