AMD'nin RX Vega 64 ekran kartı, Forza Horizon 4'ün dahili benchmark aracında beklenenin çok üstünde bir performans gösterdi.

Microsoft, birkaç gün önce Forza Horizon 4'ün demosunu yayınladı ve AMD de Vega GPU'larının gücünü göstermek için oyunun dahili benchmark aracına göre birtakım optimizasyonlara gitti. Böylece RX Vega 64, Nvidia'nın GTX 1080'ini 1080p'den 4K'ya kadar tüm grafiklerde geçmiş oldu.

AMD'nin kullandığı test sistemi Intel Core i7-7700K (4 GHz hızında) işlemcisini kullanırken 16 GB DDR4 RAM içeriyor. Yapılan testlerde ise -doğal olarak- her iki kart üreticisi firmanın da en güncel sürücüleri kullanıldı.

Neredeyse 3 dakika uzunluğundaki DX12 demosunda 1080p'de yüksek grafiklerde AMD Vega 64 hava soğutmada 155 fps elde ederken (sıvı soğutmada 162); GeForce GTX 1080 ise 141 fps elde ediyor. Grafik ayarlarını ultra'ya alınca ise Vega 64 125 fps'ye düşerken GTX 1080 111 fps'ye düşüyor. 1080p yerine 1440p'yi seçecek olursanız yine aynı sırayla 100 fps ve 89 fps alıyorsunuz.

Biraz daha yukarılara çıkıp 4K'da oynamak isterseniz RX Vega 64 yüksek ayarlarda 85, ultra ayarlarda 68 fps; GeForce GTX 1080 yüksek ayarlarda 78, ultra ayarlarda 62 fps veriyor.

Vega'nın Zaferi

AMD'nin bütün bunları göstermek için zaman ayırıp uğraştığını düşünecek olursak bu durum oldukça etkileyici. Vega 64, GTX 1080 ile aşağı yukarı aynı fiyatlarda; hatta bazı ülkelerde AMD daha ucuz. Böylece Vega serisi daha mantıklı bir tercih olabiliyor.

Ancak unutmamak gerekir ki bu testlerin hepsi AMD'nin kendilerince yaptığı testler ve tek bir oyun performansının daha fazla olması, kartın daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. AMD, kartlarından en iyi performansı almak için Playground Games ile yakından çalıştıklarını belirtirken, RX Vega 56'nın da GTX 1070'den %13 ila %22 arasında daha hızlı çalıştığını söyledi.